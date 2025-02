Nicht Bayer oder Evotec: Das könnte 2025 die beste Turnaround-Wette werden!

Dementsprechend ist die Geschäftsentwicklung auf der Stelle getreten. Die Erlöse schwanken zwischen 1,0 und 1,1 Milliarden Euro im Jahr. Daraus wurde 2023 ein Nettogewinn in Höhe von 61,6 Millionen Euro erzielt. Im Geschäftsjahr 2018 waren es mit 181 Millionen Euro noch dreimal so viel.

Der auf Kohlenstoff- und Graphitverbindungen spezialisierte Chemiekonzern SGL Carbon hatte in den vergangenen Jahren schwer zu kämpfen. Einerseits belasteten hohe Energiepreise das Geschäft, andererseits hat sich die globale Industriekonjunktur von ihrer Corona-Schwäche noch immer nicht erholt. Auch die Nachfragekrise in der Automobilindustrie bedeutet Gegenwind.

SGL Carbon: Minus 67 Prozent in drei Jahren

Der Aktienkurs spiegelt diese unbefriedigende Entwicklung wider. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend und hat nach Erreichen neuer Mehrjahrestiefs Anfang Januar zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt.

Gegenüber dem Stand im vergangenen Sommer hat sich der Kurs immerhin halbiert. Doch inzwischen stehen die Chancen auf eine Gegenbewegung gut, wie der Blick in den Chart zeigt:

Bodenbildung nach neuen Mehrjahrestiefs

Die Halbierung des Aktienkurses erfolgte in den vergangenen Monaten innerhalb eines Abwärtstrendkanals mit einer Breite von etwa 0,80 Euro. Ein Ausbruchsversuch zur Oberseite scheiterte an der 50-Tage-Linie. Auch den Bären blieb ein nachhaltiger Erfolg ihrer Bemühungen um eine Trendverschärfung verwehrt.

Seit November handelt SGL Carbon in einem Seitwärtstrend. Zwar fiel die Aktie auf neue Mehrjahrestiefs, was aus technischer Perspektive ein Verkaufssignal bedeutet. Zwischen 3,70 und 3,75 Euro ist es aber zu einer Bodenbildung gekommen, die in den vergangenen Tagen in einen kurzfristigen Aufwärtstrend mündete.

Technische Ausgangslage hat sich verbessert

Der hat erste Erfolge vorzuweisen. Zum einen konnte der mittelfristige Abwärtstrend verlassen werden, zum anderen wurden sowohl die 50-Tage-Linie als auch der Horizontalwiderstand bei 4,00 Euro überwunden. Das bedeutet erste prozyklische Kaufsignale.

Unterstrichen wird die verbesserte Ausgangslage der Aktie vor allem durch den Trendstärkeindikator MACD, der sich zum ersten Mal seit vergangenem Juni über die Nulllinie verbessern konnte und damit einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Gemeinsam mit dem Relative-Stärke-Index (RSI) befindet er sich außerdem schon seit einiger Zeit gegen den Trend der Aktie in einem Aufwärtstrend. Es liegen also bullishe Divergenzen vor, die eine Trendwende zunehmend wahrscheinlich machen.

Chance auf Erholung von 30 Prozent

Platz besteht zunächst bis 4,55 Euro, wo ein schwacher Horizontalwiderstand liegt. Spannender dürfte es daher im Bereich von 5,00 Euro werden. Die mittelfristig größte Hürde liegt jedoch an der 200-Tage-Linie, die gegenwärtig rund 31 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt ist. Das unmittelbare Aufwärtspotenzial ist also beträchtlich.

Um dieses nicht zu gefährden, sollte die Aktie nicht mehr nachhaltig unter 4,00 Euro beziehungsweise die bei 3,92 Euro verlaufende 50-Tage-Linie fallen. Sollte es an marktschwachen Tagen zu Unterschreitungen dieser Unterstützungen kommen, sollte zumindest der bei 3,75 Euro gebildete Boden nicht aufgegeben werden. Für ein solches Szenario gibt es derzeit jedoch keine Anzeichen.

Fazit: Der Chart ist eine Wette wert!

Die Aktie von Spezialchemiekonzern SGL Carbon handelt nach langer Talfahrt mit einer ernstzunehmenden Aufwärtschance. Können die Käuferinnen und Käufer die technisch stark verbesserte Ausgangslage zu ihren Gunsten nutzen, steht der Aktie eine kräftige Zwischenerholung bevor. Um daraus eine langfristige Turnaround-Chance abzuleiten, ist es aber noch etwas zu früh.

Wer das Erholungspotenzial von 30 Prozent nutzen möchte, kann entweder in der Aktie zuschlagen. Hierbei gilt es einen Stopp im Bereich der zuletzt markierten Tiefs zu setzen. Wer sich ein aggressiveres Chance-Risiko-Profil wünscht, kann auch auf das KO-Zertifikat MJ4T9Y setzen, das gegenwärtig über einen Hebel von 5,3 verfügt.

Praktisch: MJ4T9Y verfügt über einen eingebauten Stopp-Loss. Sollte SGL Carbon unter die KO-Schwelle von 3,56 Euro fallen, verfällt das Produkt nicht wertlos, sondern gewährt aufgrund des Basispreises bei 3,32 Euro eine Rückzahlung von 0,24 Euro. So kann ein Totalverlust im Falle des Erreichens der KO-Barriere vermieden werden (solange der Basispreis nicht per Gap Down unterschritten wird). Das Auszahlungsprofil ist beispielhaft folgendes:

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

