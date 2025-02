Goldprojekt in Chile mit Entwicklungspotenzial

Tesoro Gold arbeitet an der Erschließung eines bedeutenden Goldvorkommens in Chile. Das Unternehmen verfügt über die notwendigen Voraussetzungen, um im mittel- bis langfristigen Zeitraum von den Gegebenheiten des Marktes zu profitieren. Dabei könnte der Großaktionär Gold Fields, ein führender Goldproduzent aus Südafrika, eine entscheidende Rolle einnehmen, da er der größte Einzelaktionär von Tesoro Gold ist.

Nach dem Rekordjahr weiter Rückenwind für Gold

Der Goldpreis hat seit seinem letzten Tief im Herbst 2022 um rund zwei Drittel zulegen können. Das Edelmetall scheint nach Beginn des Ukraine-Kriegs und der Handelsstreitigkeiten zwischen den Supermächten USA und China der ultimative Profiteur einer global zunehmenden Unsicherheit zu sein. Selbst ein starker Dollar oder steigende Anleiherenditen in den USA konnten den Preiszuwachs beim Gold nicht aufhalten. 2025 scheint es sogar noch besser zu werden. Zuvor waren vor allem Zentralbanken die größten Käufer am Markt. Sie wollten aus Sorge vor Vergeltungsaktionen der USA am Devisenmarkt ihre Reserven in US-Dollar reduzieren und tun dies weiterhin. Im Dezember 2025 aber gab es wieder Netto-Zuflüsse in Gold-ETFs. Offenbar bereiten sich mehr und mehr Vermögensverwalter auf unsichere Zeiten an den Börsen und auf der globalen Politikbühne vor.

Tesoro Gold und Gold Fields: Strategische Partnerschaft im Goldsektor

Anleger können einerseits in physisches Gold investieren, um sich abzusichern. Zum anderen aber können sie auch direkt auf Goldaktien setzen. Eine besondere Chance bietet sich dabei im Norden Chiles. Dort entwickelt Tesoro Gold (0,02AUD; AU0000077208; ASX: TSO) das große El Zorro-Projekt. Es umfasst 570 km2 und weist bereits jetzt eine Ressource über 1,3 Mio. Unzen Gold aus. Dabei wurde erst ein kleiner Teil der Liegenschaft exploriert. Aktuell laufen hoffnungsvolle Bohrarbeiten. Mitte Januar meldete Tesoro Gold, dass im Rahmen des Infiill- und Expansionsprogramms neue hochgradige Goldzonen außerhalb der bestehenden Ressource identifiziert wurden. So kam beispielsweise Bohrloch ZDDH0356) auf 1,28 g/t Gold über 132,18 Meter. Ein Teilabschnitt von 3,25 Metern wies sogar einen Goldgehalt von 12,639 g/t aus.