Umsatzschwäche von Medizintechnikkonzern Philips hält an - Aktie rutscht ab

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Philips kämpft weiter mit schwächelnden Umsätzen. Vor allem das anhaltend schwierige China-Geschäft belastet den Konkurrenten von Siemens Healthineers . Auch im neuen Jahr gehen die Niederländer nicht von einer Kehrtwende aus. So dürfte der vergleichbare Umsatz 2025 um ein bis drei Prozent steigen, teilte Philips am Mittwoch in Amsterdam mit. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten hatte sich hier mehr erhofft. In China geht der Konzern von einem Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus. Die Aktie geriet unter Druck.

Dabei erwartet Philips zunächst ein schwaches erstes Quartal; wegen der mauen Nachfrage in China prognostiziert der Konzern für die ersten drei Monate einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine niedrigere operative Marge. Die Entwicklung dürfte sich im späteren Jahresverlauf aber aufhellen, hieß es.

Daher erwartet Philips für das gesamte Jahr einen Anstieg der Marge bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um 0,3 bis 0,8 Prozentpunkte auf 11,8 bis 12,3 Prozent. Bei der Prognose sind Auswirkungen auf die jüngsten US-China-Zölle mitberücksichtigt.