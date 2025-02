Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,13 Prozent auf 131,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,52 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die Unsicherheit bleibt hoch. Die Gespräche zwischen den Außenministern der USA und Russlands vom Vortag wirken nach. Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump die russische Narrative übernommen und der Ukraine die Schuld an dem Krieg gegeben.

Auch die Bundestagswahl in Deutschland am Wochenende spielt eine Rolle an den Märkten. "Die Spannung nimmt zu, nachdem die aktuellen Umfragen die Möglichkeit zeigen, dass neben der Linken auch BSW und sogar die FDP die 5-Prozent-Hürde nehmen können", schreiben die Experten der Dekabank. "In diesem Fall wäre es fraglich, dass eine Zweierkoalition aus Union und SPD über eine Mehrheit im Bundestag verfügen würde."/jsl/jkr/jha/