Welche Firmen von einer Unterstützungskasse profitieren können (FOTO)

Bocholt (ots) - Höhere Mitarbeiterbindung, sehr viel Liquidität und steuerliche

Vorteile: Große Konzerne setzen seit Jahrzehnten auf pauschaldotierte

Unterstützungskassen. Doch auch im Mittelstand wird diese Option inzwischen

immer beliebter.



Eine pauschaldotierte Unterstützungskasse bietet Unternehmen flexible

Gestaltungsmöglichkeiten, um nicht nur ihre Mitarbeiter enger an sich zu binden,

sondern auch mit zusätzlich freigewordener Liquidität und Gewinn frei zu

arbeiten und in die Firma zu investieren. Diese versicherungsfreie Form der

Betriebsrente ist insbesondere für Mittelständler interessant, die langfristig

sowohl ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern als auch über mehr Liquidität

und Gewinn verfügen wollen. Warum sich diese Lösung gerade jetzt lohnt, erfahren

Sie in diesem Beitrag.









Eine pauschaldotierte Unterstützungskasse verschafft Unternehmen aus dem

Mittelstand mehrere Vorteile. Da die Beiträge der Mitarbeiter zur Betriebsrente

nicht an externe Versicherer gehen, sondern im Unternehmen verbleiben, erzielen

sie dadurch mehr Liquidität und Gewinn. Die freigewordenen Ressourcen können

sowohl innerbetrieblich als auch außerhalb des Unternehmens verwendet werden,

denn Restriktionen oder Vorgaben zur Verwendung gibt es nicht. Dadurch erreichen

Unternehmen mehr Unabhängigkeit von Banken und sind besser auf mögliche Krisen

vorbereitet.



Ein wichtiger Aspekt im Mittelstand ist die Chance, sich als attraktiver

Arbeitgeber zu positionieren. Die betriebliche Altersvorsorge aus einem

sogenannten unternehmenseigenen Versorgungswerk ist ein starkes Argument für ein

Unternehmen. Es bindet durch die im Vergleich zu Versicherungsangeboten vielfach

besseren Konditionen, wie zum Beispiel Verzinsung oder Höhe der

Beitragsgarantie, bestehende Mitarbeiter und macht den Betrieb für Bewerber auf

dem Arbeitsmarkt interessant. Darüber hinaus wird er durch die

Unterstützungskasse selbst zum Versorgungsträger, was steuerliche Vorteile mit

sich bringt. Überdies sind die Kosten genau kalkulierbar, da nicht mit

lebenslangen Leibrenten, sondern mit einmaligen Kapitalzahlungen zum

Rentenbeginn der Arbeitnehmer gearbeitet wird. Dies lässt sich optimal planen,

weil sowohl Verpflichtungszeitpunkt als auch Verpflichtungshöhe exakt bekannt

sind.



Die passenden Angebote für Mitarbeiter



Damit die Einrichtung der pauschaldotierten Unterstützungskasse ihre volle

Wirkung entfaltet, ist es wichtig, sie genau auf die Mitarbeiterbedürfnisse Seite 2 ► Seite 1 von 2





