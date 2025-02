Britischer Rüstungskonzern BAE Systems sitzt auf Aufträgen in Rekordhöhe Die aktuell schwierig geopolitische Wetterlage lässt den britischen Rüstungskonzern BAE Systems positiv in die Zukunft blicken. Die allgemeine Nachfrage nach Artillerie-Systemen und anderen Waffen gewinne an Schwung, teilte der Hersteller am …