Glencore rutschen ans 'Footsie'-Ende - Zahlen enttäuschen

Zum Monatsende des Januars 2025 stellte das in der Schweiz ansässige Rohstoffunternehmen Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker: 8GC) seine Produktionsdaten des zweiten Halbjahres 2024 zur Verfügung. Daraus ist zu lesen, dass die gesetzten Produktionsziele der Geschäftsführung erreicht worden sind. Die Produktion stieg zum ersten Halbjahr um 6 % auf 490.000 Tonnen Kupfer an, nachdem zuvor 463.000 Tonnen Kupferproduktion erreicht worden sind.Auch die Zinkproduktion legte im zweiten Halbjahr um 17 % zu, sodass im Gesamtjahr 905.000 Tonnen produziert und der Plan von 900.000 – 950.000 Tonnen Produktion im unteren Bereich erfüllt werden konnte. Im Durchschnitt des letzten Jahres konnte Glencore beim Verkauf von Kupfer 8.686 USD/Tonne und bei Zink 2.761 USD/Tonne Umsatz erzielen. Wie hoch der operative Gewinn (EBIT) des Rohstoffkonzerns ausfällt, will das Unternehmen erst mit den vorläufigen Jahreszahlen am 19.02.2025 verkünden. Im Oktober 2024 rechnete die Konzernführung zumindest noch mit einem Wert zwischen 3,0 bis 3,5 Mrd. USD.Da der Kupferpreis im letzten Monat deutlich auf 9.400 USD/Tonne und auch der Zinkpreis mit 2.850 USD/Tonne angestiegen ist, sollte Glencore von steigenden Gewinnmargen profitieren. Derzeit spiegelt sich das am Aktienkurs, der nahe am 3-Jahrestief verweilt, noch nicht wider, aber das bietet vorausschauenden Investoren eine interessant Kaufgelegenheit.