Medigene AG erweitert Patentportfolio um Patenterteilung für seine JOVI Technologie in den USA

"Wir haben ein umfangreiches weltweites Portfolio an geistigem Eigentum in wichtigen Märkten aufgebaut, das einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Das kürzlich in den USA erteilte Patent für die JOVI-Anreicherungstechnologie ergänzt unser europäisches Patent und stärkt unsere End-to-End (E2E)-Plattform. Dies untermauert unser Engagement für die Weiterentwicklung TCR-gesteuerter Therapien", sagte Dolores Schendel, CSO von Medigene. "Unsere Expertise in der T-Zell-Immunologie ermöglicht es uns, 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) -T-Zell-Rezeptoren (TCRs) zur Verwendung in verschiedenen TCR-gesteuerten Therapien zu generieren, wie z. B. Off-the-Shelf, also gebrauchsfertige, TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen (TCR-NK)."

Die Auswahl optimaler 3S-TCRs ist entscheidend für die Entwicklung TCR-gesteuerter Therapien, wie gebrauchsfertige TCR-TCE- und TCR-NK-Therapien, mit erhöhter Sicherheit und Wirksamkeit. Die innovative JOVI-Technologie des Unternehmens verwendet einen Hochdurchsatz-Vergleichsansatz, der die Anreicherung rekombinanter TCR-exprimierender T-Zellen erleichtert. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich ihrer Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile und gewährleistet die Entwicklung verbesserter TCR-gesteuerter Therapien.

Medigene verstärkt und erweitert kontinuierlich sein Patentportfolio durch die Generierung neuartiger 3S TCRs, die Entwicklung neuer Technologien und die Ausweitung bestehender Patente auf zusätzliche Rechtsgebiete. Das Unternehmen hält derzeit weltweit mehr als 29 verschiedene Patentfamilien, die seine 3S-TCRs und exklusiven E2E-Plattform-Technologien schützen.

