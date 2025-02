USA wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands - Zölle im Fokus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Erstmals seit 2015 sind die USA wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands - doch wie geht es weiter im Geschäft mit den Vereinigten Staaten? Zölle auf Stahl und Aluminium hat US-Präsident Donald Trump bereits auf den Weg gebracht. Nun droht der Republikaner, auch Einfuhren von Autos in die USA deutlich zu verteuern. Das könnte die ohnehin kriselnde deutsche Automobilindustrie hart treffen.

Die Zölle auf den Import von Autos in die USA würden "in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Am 2. April wolle er sich konkreter dazu äußern. Die Aufschläge würden nicht anfallen, wenn Unternehmen in den USA produzierten, sagte Trump. Gefragt nach Zöllen auf Arzneimittel, äußerte der US-Präsident sich ähnlich.