KORREKTUR/HSBC will nach Rekordgewinn Kosten drücken - Aktie legt zu

(Korrigiert wird im 2. Absatz, 1. Satz die Währung: Dollar rpt Dollar. Im 1. Absatz wurde außerdem präzisiert, dass es sich um US-Dollar handelt.)

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC tritt trotz eines Rekordgewinns im vergangenen Jahr auf die Kostenbremse. Der seit rund sechs Monaten amtierende Vorstandschef Georges Elhedery will die jährlichen Aufwendungen um 1,5 Milliarden US-Dollar drücken. Um dies schon bis Ende des kommenden Jahres zu erreichen, will er unter anderem die Struktur der Bank weiter entschlacken und Stellen streichen. Die Restrukturierung werde das Ergebnis im laufenden und kommenden Jahr mit zusammengenommen 1,8 Milliarden Dollar belasten, teilte die Bank am Mittwoch in Hongkong und London mit.