IsoEnergy Ltd. gibt die Einreichung eines Prospektnachtrags für eine erhöhte Prospektemission von Stammaktien bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN ZEITUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Toronto, 18. Februar 2025 - IsoEnergy Ltd. (TSX:ISO, OTCQX:ISENF) (das "Unternehmen" oder "IsoEnergy") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 13. Februar 2025 einen Prospektnachtrag (der „Prospectus Supplement“) zu seinem am 5. September 2024 eingereichten Kurzform-Basisprospekt (der „Shelf Prospectus“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht hat, um den Vertrieb von 4.642.000 Stammaktien zu genehmigen, die als “ Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada)) qualifizieren und auf Flow-Through-Basis verkauft werden (die ‚PFT-Aktien‘), zu einem Preis von 3,75 CAD pro PFT-Aktie für einen Bruttoerlös von etwa 17.400.000 CAD (das ‚Angebot‘).

Der Zugang zum Prospektnachtrag, dem entsprechenden Regalprospekt und jeder Änderung dazu in Verbindung mit dem Angebot wird in Übereinstimmung mit den Wertpapiergesetzen gewährt, die sich auf die Verfahren zur Gewährung des Zugangs zu einem Regalprospektnachtrag, einem Basisregalprospekt und jeder Änderung dazu beziehen. Der Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von IsoEnergy zugänglich.

Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar der Prospektergänzung, des entsprechenden Verkaufsprospekts und aller Änderungen dazu kann kostenlos unter ProspectusCanada@stifel.com angefordert werden, indem der Kontakt eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse angibt. Der Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung enthalten wichtige, detaillierte Informationen über das Unternehmen, das Angebot und die PFT Aktien. Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

