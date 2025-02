das weltweit erste integrierte Drei-Gang-E-Bike auf Indiegogo

SHENZHEN, China, 19. Februar , 2025 /PRNewswire/ -- ADO Ebike, eine führende Innovation im Bereich der urbanen Elektromobilität, wird sein neuestes bahnbrechendes E-Bike, das Air 30 Ultra , über eine Indiegogo Crowdfunding-Kampagne am 25. Februar 2025 auf den Markt bringen. Dieses revolutionäre E-Bike verfügt über das branchenweit erste interne 3-Gang-Automatikschaltsystem , mit BAFANG -Antrieb, um das Pendeln in der Stadt durch intelligentere, reibungslosere und effizientere Fahrten neu zu definieren.

Das Air 30 Ultra ist das erste E-Bike der Welt mit einem internen 3-Gang-Automatikmotor, mit BAFANG-Antrieb. Dieses innovative System passt die Übersetzungsverhältnisse dynamisch an, um die Trittfrequenz-Effizienz zu verbessern und die Unannehmlichkeiten des schnellen Tretens bei höheren Geschwindigkeiten zu beseitigen.

Gangschaltpunkte:

1. bis 2. Gang: 13 km/h

2. bis 3. Gang: 19 km/h

Im Gegensatz zu herkömmlichen Singlespeed-E-Bikes, bei denen die Motorunterstützung aufgrund einer ineffektiven Trittfrequenzerkennung oft nachlässt, passt sich das Air 30 Ultra automatisch an die Geschwindigkeit des Fahrers an und gewährleistet eine nahtlose Beschleunigung bis zu 25 km/h bei optimaler Treteffizienz.

Integrierte, seitlich abnehmbare Batterie - die schlankste ihrer Klasse

Das Air 30 Ultra ist mit einem eleganten, seitlich abnehmbaren Akku ausgestattet, der von der Vorderseite aus nicht sichtbar ist, wodurch das klare, moderne Design des E-Bikes erhalten bleibt. Mit einer Reichweite von bis zu 100 km pro Ladung ist er leicht und einfach zu ersetzen. Mit einer Größe von nur 448 mm × 51 mm × 52 mm ist er der schmalste herausnehmbare Akku der Branche und damit perfekt für den täglichen Pendlerverkehr.

Zwei Fahrmodi: Mühelose Umschaltung für jede Fahrt

Der Fahrer kann per Tastendruck zwischen den verschiedenen Modi wechseln und sich so sofort an die unterschiedlichen Fahrbedürfnisse anpassen:

Eco-Modus: Maximiert die Batterielebensdauer für energieeffizientes tägliches Pendeln

Sportmodus: Bietet eine starke Beschleunigung für dynamische und leistungsorientierte Fahrten

Fortschrittliches Anti-Diebstahl-GPS für Sicherheit in Echtzeit

Ausgestattet mit einem integrierten IoT-Modul bietet das Air 30 Ultra ein Echtzeit-GPS-Tracking, mit dem der Fahrer den Standort seines Fahrrads jederzeit und überall überwachen kann.

Bis zu 40% Frühbucherrabatt auf Indiegogo

Der Air 30 Ultra wird am 25. Februar 2025 offiziell auf Indiegogo vorgestellt. Frühzeitige Unterstützer können von exklusiven Rabatten von bis zu 40 % profitieren, wenn sie sich jetzt für anmelden. Treten Sie der ADO Air 30 Serie Facebook Gruppe bei.

Über ADO

ADO Ebike ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, das sich der Innovation des städtischen Nahverkehrs mit qualitativ hochwertigen und technologisch fortschrittlichen Elektrofahrrädern verschrieben hat. Mit dem Ziel, umweltfreundliches Reisen für jedermann zugänglich zu machen, setzt ADO die Grenzen des Radfahrens in der Stadt immer weiter hinaus.

Besuchen Sie ADO Ebike: https://www.adoebike.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2621897/ADO_Air_30_Ultra.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ado-air-30-ultra-das-weltweit-erste-integrierte-drei-gang-e-bike-auf-indiegogo-302380083.html