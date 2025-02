BP erwägt Verkauf von Castrol – mögliche Bewertung bei 10 Milliarden US-Dollar

Der mögliche Verkauf sei eine von mehreren Optionen, die BP derzeit in Betracht ziehe. Castrol gehöre zudem zu den Vermögenswerten, die Elliott Management als potenzielle Veräußerungskandidaten identifiziert habe. Die Investmentgesellschaft hatte kürzlich eine Beteiligung von 5 Prozent an BP aufgebaut und fordert tiefgreifende Veränderungen wie ein umfangreiches Verkaufsprogramm zur Steigerung der Renditen.

Laut Bloomberg könnte BP den möglichen Verkauf bereits am 26. Februar, während des Capital Markets Day, ankündigen. Investoren erwarten von dem Unternehmen eine klare strategische Neuausrichtung, nachdem der britische Ölkonzern zuletzt unter Druck geraten war.

Die BP-Aktie legte in den vergangenen Wochen stark zu:

Dies geschah, nachdem Reuters berichtet hatte, dass der aktivistische Investor Elliott auf eine Umbesetzung im Vorstand und eine Strategieanpassung dränge.

Gewinnrückgang verstärkt Handlungsdruck

BP hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch von 61 Prozent im vierten Quartal bekannt gegeben – der schwächste Wert seit dem letzten Quartal 2020, als die pandemiebedingten Lockdowns die Ölnachfrage drastisch reduzierten.

Castrol als globaler Player

Die Schmierstoffmarke Castrol ist in über 150 Ländern tätig und beliefert Kunden in den Bereichen Automobil, Schifffahrt, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Energieerzeugung. Sollte BP die Sparte tatsächlich verkaufen, würde dies einen bedeutenden Schritt in der Neuausrichtung des Konzerns markieren.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report – ganz kostenlos: "Goldpreis nicht zu stoppen – enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien"

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 5,626EUR auf Tradegate (19. Februar 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!