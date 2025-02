Jetzt ist der Moment, enger zusammenzurücken

bödel schrieb 14.02.25, 09:30

https://boerse-express.com/news/articles/siemens-wo-liegen-die-ziele-719438

.

Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie rund 38 Prozent (DAX: 33%) zulegen. Seit Beginn des laufenden Jahres beträgt das Plus bereits 19 Prozent (DAX: 13%). Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ging der vom Tief im vergangenen August (150,68 EUR) gestartete Aufwärtstrend zuletzt in eine Beschleunigungsphase über.



Mit dem gestrigen hochvolumigen Kurssprung in Reaktion auf die Veröffentlichung starker Quartalszahlen arbeitete der Wert das klassische Spiegelungsziel der letzten im Mai initiierten Korrekturwelle ab und verzeichnete ein Rekordhoch bei 228,10 EUR. Eine mehrtägige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Im heutigen Handel wird das Papier ex-Dividende (5,20 EUR) gehandelt. Charttechnisch bleiben die Bullen auch in der kurzen Frist im Vorteil, solange die Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 214,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Weitere mögliche Auffangbereiche lassen sich bei 209,00/209,95 EUR und 206,45/206,75 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 196,37-199,20 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine plausible nächste Zielregion aus der Fibonacci-Analyse bei 243,89/250,69 EUR.