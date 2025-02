Deutlich mehr Gebrauchtwagen wechseln den Besitzer

peterluft schrieb 12.05.24, 11:57

Ach komm schon. Nicht ablenken. Die Frage ist ja anders. Hier geht es nicht um Details und Recherche. Wenn jemand nicht mal in der Lage ist, die betriebliche Rohertragsmarge richtig zu berechnen, was ja eigentlich jeder können sollte, der zumindest einen kaufmänischen Beruf gelernt hat, inwieweit kann dieser Jemand dann Aussagen zu einem Businessplan tätigen?



Im übrigen existiert ja ein Markt alleine in Deutschland von 100 Mrd. EUR. Die arbeiten ja nicht alle defizitär. Also grundsätzlich funktioniert das Geschäft ja schon. Ob es auch im E-Commerce funktioniert, wird Auto1 zeigen müssen. Die bisherigen Roadmap und die erreichten Milesstones deuten zumindest daraufhin. Alles weiter wird die Zukunft zeigen. Aussagen, dass das Geschäft nicht wirtschaftlich betrieben werden, ohne Kenntnis und Wissen bzgl. des betrieblichen Rechnungswesens ist wenig überzeugend.



Wenn man bei Deinen Aussagen etwas tiefer bohrt. Und abseits solcher Floskeln wie blutrot und verbrennen Geld mal nachhakt, dann stellt man eben sehr schnell fest, dass da sehr wenig Wissen und sehr viel Schaumschlägerei dahintersteckt. Das ist bestenfalls tendenziös. Einfach mal den Ball flach halten.