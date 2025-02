Bertelsmann SE & Co. KGaA / Geschäftsjahr 2024: Bertelsmann investiert ...

Bertelsmann investierte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 rund 76 Mio. Euro in seine am Standort Gütersloh ansässigen Unternehmensbereiche, eine Steigerung von 6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (2023: 70 Mio. Euro). Die Mittel flossen vor allem in die Geschäfte der IT-Tochter Arvato Systems und in die Logistikdienstleistungsgeschäfte der Arvato Group. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 soll das hohe Investitionsniveau am Heimatstandort des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens beibehalten werden.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Auch wenn wir mit unseren Geschäften im Jahr 2024 erstmals den größten Umsatzanteil in den USA erwirtschaftet haben, ist und bleibt Gütersloh die Heimat von Bertelsmann. Mit rund 10.000 Mitarbeitenden arbeiten hier so viele Menschen für Bertelsmann wie weltweit an keinem anderen unserer Standorte. Deshalb werden wir auch weiterhin im Großraum Gütersloh investieren und unseren gesellschaftlichen und kulturellen Beitrag leisten."



Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Heimatstandort ist mit rund 10.000 seit vielen Jahren konstant. Bertelsmann ist damit nach wie vor der größte private Arbeitgeber in der Region. 107 neue Auszubildende und dual Studierende begannen im August 2024 eine Ausbildung bei Bertelsmann in der Region, genauso viele wie im Vorjahr (2023: 107). Alle Absolventen im Jahr 2024 erhielten ein Jobangebot im Konzern.



An mehr als 200 Organisationen, Vereine und Projekte im Großraum Gütersloh spendete Bertelsmann im Jahr 2024 rund 250.000 Euro (2023: 250.000 Euro). Hinzu kommen zusätzliche Sachspenden, darunter mehr als 6.000 Bücher. Bereits zum 18. Mal spendete das Unternehmen zu Weihnachten 25.000 Euro an die Bielefelder Palliativ-Initiative "Der Weg nach Hause". Insgesamt hat Bertelsmann damit die Initiative seit 2006 mit rund 475.000 Euro unterstützt. Weitere Highlights im Veranstaltungsjahr 2024 waren die Eröffnung der Dauerausstellung "Das Alles ist Bertelsmann" des weltbekannten Fotografen Jim Rakete im Gütersloher Corporate Center sowie das bekannte Kulturformat "Blaues Sofa Gütersloh" mit dem Förster Peter Wohlleben und der Autorin Melanie Raabe im Theater Gütersloh.

Für das Jahr 2025 sind bereits zahlreiche Veranstaltungen in der Planung. So findet am 9. April ein Bertelsmann Forum mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst statt. Am 3. und 4. Juni veranstaltet Bertelsmann wieder ein Management Meeting im Theater Gütersloh. Rund 500 internationale Top-Manager:innen aus dem Konzern werden dafür nach Gütersloh kommen. Am 11. September findet die Bertelsmann Party in Berlin statt und am 1. Dezember die traditionelle Pensionärsfeier in der Gütersloher Stadthalle. Im Rahmen des Stadtjubiläums wird Bertelsmann die Ausstellung "Opera meets New Media - Puccini, Ricordi und der Aufstieg der modernen Unterhaltungsindustrie" vom 29. Oktober 2025 bis zum 4. Januar 2026 ins Theater nach Gütersloh holen. Die Ausstellung gastierte zuvor u. a. in der Berliner Konzernrepräsentanz und in der Mailänder Scala. Darüber hinaus wird das "Blaue Sofa" wieder in Gütersloh gastieren. Weitere Details werden zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgegeben.



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro.



