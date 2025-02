Goldpreis steigt auf Rekordhoch - Zollunsicherheit belastet Der Goldpreis ist am Mittwoch unter anderem wegen der Unsicherheit der US-Zollpolitik auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am späten Vormittag zu 2.947,01 US-Dollar (gut 2.818 Euro) …