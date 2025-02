TICKETS FÜR DEN FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 JETZT IM VERKAUF

Als das ultimative Rennen des F1 Kalenders, wo Meisterschaften gewonnen oder verloren werden können. Abu Dhabi war bereits vier Mal Schauplatz von Titelkämpfen, darunter der Sieg von McLaren in der Konstrukteursmeisterschaft 2024, und ist nach wie vor ein entscheidender Moment in der Welt der Formel 1 . Da der Sport im Jahr 2025 sein 75-jähriges Bestehen feiert, verspricht diese Jubiläumsausgabe eine der am meisten erwarteten zu werden, mit einem vollgepackten Wochenende voller Motorsport-Action und Weltklasse-Unterhaltung.

Um die Fans zu ermutigen, das Beste aus ihrem Wochenende in der Hauptstadt zu machen, erhalten die Inhaber eines Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi einen Tag lang exklusiven Zugang zu den Top-Attraktionen von Abu Dhabi, darunter Ferrari World Yas Island Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island Abu Dhabi, Warner Bros. World Yas Island Abu Dhabi, SeaWorld Yas Island Abu Dhabi und kulturelle Sehenswürdigkeiten wie Qasr Al Watan und Louvre Abu Dhabi, die alle in ihrem Ticket enthalten sind

Nach dem Besucherrekord von 2024, als über 192.000 Zuschauer auf dem Yas Marina Circuit zusammenkamen, ist die Nachfrage nach Tickets für 2025 bereits jetzt so hoch wie nie zuvor. Die Organisatoren haben eine breite Palette an begehrten Erlebnissen bestätigt, die von Tribünen bis hin zu luxuriösen Erlebnisoptionen reichen und den Fans die besten Aussichtspunkte auf die 5,2 km lange Strecke bieten. Beliebte Fanzonen wie Abu Dhabi Hill, Horizon 360 und die Tribünen auf der Nord- und Westgeraden sind wieder dabei und bieten spektakuläre Blicke auf die Kämpfe auf der Strecke, wenn die Konstrukteursmeisterschaft wieder einmal unter den Lichtern von Abu Dhabi entschieden wird.

Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: "Nach einem weiteren Rekord-Grand-Prix von Abu Dhabi freuen wir uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und 2025 noch mehr Fans zu begrüßen. Angesichts der bereits jetzt verzeichneten beispiellosen Nachfrage erwarten wir ein weiteres unglaubliches Jahr mit Rennen und Unterhaltung von Weltklasse. Als eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Region sind wir weiterhin bestrebt, den Fans ein außergewöhnliches Erlebnis auf dem Yas Marina Circuit zu bieten."

Der Abu Dhabi GP wird auch in diesem Jahr wieder weltberühmte Restaurants und luxuriöse Erlebnisse am Rande der Rennstrecke beherbergen, darunter wiederkehrende Favoriten wie das Deck at Nine mit Opa, die Luna Lounge mit CÉ LA VI und Kooperationen mit Michelin-Sternerestaurants wie Hakkasan, Nobu, Estiatorio Milos und anderen.

Neben der Rennstrecke versprechen die Yasalam After-Race Concerts vier Tage lang unvergessliche Auftritte auf Yas Island. Nach dem Programm von 2024 mit Weltstars wie Eminem und Maroon 5 wird das unvergleichliche Musikwochenende erneut eine rekordverdächtige Menge an Zuschauern begeistern.

Die Formel 1 steht vor einer der wettbewerbsintensivsten Saisons ihrer Geschichte. Wichtige Fahrerwechsel, darunter der mit Spannung erwartete Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari, haben die Voraussetzungen für einen intensiven Meisterschaftskampf geschaffen, bei dem es in Abu Dhabi zu einem weiteren titelentscheidenden Finale kommen könnte.

Da die Nachfrage nach Eintrittskarten weiter ansteigt, werden die Fans aufgefordert, ihre Plätze für das größte Rennwochenende der Region unter www.abudhabigp.com zu reservieren.

Foto 1: https://mma.prnewswire.com/media/2623130/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg

Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/2623161/Maroon_5_performs.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tickets-fur-den-formel-1-etihad-airways-abu-dhabi-grand-prix-2025-jetzt-im-verkauf-302380103.html