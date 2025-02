Atradius erwartet 2025 nur geringes Wirtschaftswachstum in Deutschland

Köln (ots) -



- Frank Liebold: "Die neue Regierung kann viel tun, um die Bedingungen für

deutsche Unternehmen zu verbessern."

- Prognose: Inlandsproduktion sinkt um zwei Prozent

- Atradius-Umfrage: Mehr als jedes zweite deutsche Unternehmen wünscht sich ein

"America First" auch für Deutschland und die EU.



Deutschlands Wirtschaft befindet sich in einem prekären Zustand. Die

Bundesbürger gehen am kommenden Sonntag mit der Hoffnung an die Wahlurnen, dass

den kriselnden Branchen, der sinkenden Wirtschaftsleistung und der kränkelnden

Konjunktur neues Leben eingehaucht wird. "Die neue Regierung steht vor der

schwierigen Aufgabe, das Wirtschaftswachstum überhaupt im positiven Bereich zu

halten. Denn ein drittes Jahr in Folge mit einer Schrumpfung kann nicht

ausgeschlossen werden", sagt Frank Liebold, Country Manager Deutschland beim

internationalen Kreditversicherer Atradius.







mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen (rund 52 Prozent) wünscht sich ein

"America First" auch für Deutschland und die EU. Knapp 48 Prozent wollen dies

dagegen nicht. Wichtig sind aus Sicht der Unternehmen ein Abbau der Bürokratie,

überschaubare Energiekosten, Steuererleichterungen, mehr Planungssicherheit

durch eine stabile Politik und der Abbau des Fachkräftemangels. Kritiker des

"America First"-Beispiels betonen dagegen, dass Alleingänge im heutigen globalen

Wirtschaftsumfeld nicht nachhaltig und zielführend erscheinen.



Dass sich in Deutschland etwas bewegen muss, ist angesichts der konjunkturellen

Entwicklung offenkundig. Aktuell erwartet Atradius, dass die deutsche Wirtschaft

im Jahr 2025 wieder wachsen wird - allerdings nur knapp. Ein prognostiziertes

Wachstum von 0,4 Prozent mag nach den Rückgängen in den Jahren 2023 und 2024

eine kleine Erleichterung sein, doch da der wirtschaftliche Gegenwind in Handel

und Investitionen weitgehend bestehen bleiben, ist selbst dieser bescheidene

Anstieg keineswegs garantiert. "Auch wenn die Aussichten für 2025 und 2026 eher

düster erscheinen, sind sie nicht gänzlich ohne Hoffnung. Die neue Regierung

kann viel tun, um die Bedingungen für deutsche Unternehmen zu verbessern",

betont Frank Liebold.



Zustand der Lethargie - Schlüsselbranchen kämpfen um Ende der Stagnation



Im Jahr 2024 sanken die Exporte um 0,7 Prozent und die Investitionen um 2,7

Prozent. Die Exporte schrumpften im zweiten Jahr in Folge, da die Branchen für

elektrische Ausrüstung, Maschinenbau und Automobilherstellung schwach

abschnitten. Atradius erwartet, dass die Industrieproduktion 2025 um zwei Seite 2 ► Seite 1 von 2





Dazu passt auch eine aktuelle Atradius-Umfrage unter rund 500 Unternehmen: Etwasmehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen (rund 52 Prozent) wünscht sich ein"America First" auch für Deutschland und die EU. Knapp 48 Prozent wollen diesdagegen nicht. Wichtig sind aus Sicht der Unternehmen ein Abbau der Bürokratie,überschaubare Energiekosten, Steuererleichterungen, mehr Planungssicherheitdurch eine stabile Politik und der Abbau des Fachkräftemangels. Kritiker des"America First"-Beispiels betonen dagegen, dass Alleingänge im heutigen globalenWirtschaftsumfeld nicht nachhaltig und zielführend erscheinen.Dass sich in Deutschland etwas bewegen muss, ist angesichts der konjunkturellenEntwicklung offenkundig. Aktuell erwartet Atradius, dass die deutsche Wirtschaftim Jahr 2025 wieder wachsen wird - allerdings nur knapp. Ein prognostiziertesWachstum von 0,4 Prozent mag nach den Rückgängen in den Jahren 2023 und 2024eine kleine Erleichterung sein, doch da der wirtschaftliche Gegenwind in Handelund Investitionen weitgehend bestehen bleiben, ist selbst dieser bescheideneAnstieg keineswegs garantiert. "Auch wenn die Aussichten für 2025 und 2026 eherdüster erscheinen, sind sie nicht gänzlich ohne Hoffnung. Die neue Regierungkann viel tun, um die Bedingungen für deutsche Unternehmen zu verbessern",betont Frank Liebold.Zustand der Lethargie - Schlüsselbranchen kämpfen um Ende der StagnationIm Jahr 2024 sanken die Exporte um 0,7 Prozent und die Investitionen um 2,7Prozent. Die Exporte schrumpften im zweiten Jahr in Folge, da die Branchen fürelektrische Ausrüstung, Maschinenbau und Automobilherstellung schwachabschnitten. Atradius erwartet, dass die Industrieproduktion 2025 um zwei