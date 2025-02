Infineon teams up with Thailand Science Research and Innovation to drive innovation ecosystem in Thailand (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 37,91 auf Tradegate (19. Februar 2025, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,01 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 49,58 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +0,54 %/+27,00 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Infineon Technologies Aktie Beiträge: 106.808 Beiträge:

Bangkok, Thailand (ots) - - Infineon and Thailand Science Research andInnovation (TSRI) have signed an MoU to strengthen the semiconductor ecosystemin Thailand- Collaboration with local entrepreneurs and academic institutions aims atdriving innovative products and solutions- The agreement covers the development of a secure and scalable AIoT platform tosupport cybersecurity certificationsInfineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd and Thailand Science Research andInnovation (TSRI), a Thai government agency, have signed a Memorandum ofUnderstanding (MoU) to collaborate in driving growth, innovation andentrepreneurship in Thailand. The focus of this collaboration is on ArtificialIntelligence (AI), the Internet of Things (IoT) and other emerging technologiesdriven by the semiconductor industry.Infineon and TSRI will jointly promote the development of an ecosystem forstartups and small and medium-sized enterprises (SMEs) in Thailand that have thepotential to leverage Infineon's semiconductor technology in the development ofinnovative products and solutions. The two parties will also work together onupskilling the workforce and fostering talents for the local semiconductorindustry. To this end, they plan to encourage research, education and trainingprograms related to semiconductor products at academic institutions."We are excited to partner with TSRI in advancing AI and IoT innovation inThailand," said Chua Chee Seong, President and Managing Director of InfineonTechnologies Asia Pacific Pte Ltd. "This collaboration will enable us to supportthe growth of startups and SMEs in Thailand and to help develop a robust andcyber-resilient digital economy in the country, further driving decarbonizationand digitalization."As part of the collaboration, the parties will develop a secure and scalableArtificial Intelligence of Things (AIoT) platform, encompassing frameworks forAIoT Edge, IoT device security, firmware and middleware to support domestic andglobal cybersecurity certifications, data services and advanced productinnovation."We are dedicated to increasing funding for research initiatives within highereducation institutions to foster innovation and meet the challenges of thefuture," said Prof. Dr. Supachai Pathumnakul, Permanent Secretary of theMinistry of Higher Education, Science, Research and Innovation. "We aim toenhance our educational standards and research capabilities throughcollaboration with global institutions like Infineon. Prioritizing science,technology, engineering and mathematics (STEM) education will empower ourstudents with the skills needed for success in the competitive landscape oftomorrow."Infineon recently broke ground for a new semiconductor backend production (https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/2025/INFXX202501-038.html) site in Samut Prakan, south of Bangkok, optimizing and furtherdiversifying its manufacturing footprint.About Thailand Science Research and Innovation (TSRI)Thailand Science Research and Innovation (TSRI), a key government organizationunder Thailand's Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation,drives national progress by advancing research and innovation. Established underthe Industry 4.0 economic model, to expand its role in fostering science,technology, and interdisciplinary collaboration. It funds critical projects inagriculture, healthcare, sustainability, and digital transformation whilebridging academia, industry, and policymakers to turn research into real-worldsolutions. Aligned with national strategies, TSRI strengthens Thailand's globalcompetitiveness and sustainable development goals, supporting the transition toa high-income, innovation-driven economy through strategic partnerships andinternational cooperation.About InfineonInfineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems andIoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products andsolutions. The company has around 58,060 employees worldwide and generatedrevenue of about EUR15 billion in the 2024 fiscal year (ending 30 September).Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and inthe USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol:IFNNY).Further information is available at http://www.infineon.comThis press release is available online at http://www.infineon.com/pressFollow us: X (https://twitter.com/Infineon) - Facebook (https://www.facebook.com/Infineon) - LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/)Press Contact:Veronika Seifried, +49 89 234 61662, mailto:veronika.seifried@infineon.comAdditional content: http://presseportal.de/pm/17888/5974182OTS: Infineon Technologies AGISIN: DE0006231004