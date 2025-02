Unternehmen in Deutschland international im Mittelfeld / 20 Prozent der deutschen Unternehmen setzen GenAI flächendeckend ein (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 176,6 auf Tradegate (18. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -0,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland (20 Prozent) setztgenerative KI (GenAI) bereits unternehmensweit ein. Das entspricht zirka demDurchschnitt der Unternehmen weltweit (22 Prozent). Damit hängt die Wirtschaftin Deutschland beim Einsatz der Technologie nicht zurück, ist jedoch auch keinVorreiter. Das ergeben zwei parallel durchgeführte Studien der Management- undTechnologieberatung Sopra Steria.Ein Grund, warum die deutsche Wirtschaft derzeit nur mitschwimmt, stattvoranzugehen: Viele Unternehmen unterschätzen das Disruptionspotenzial derTechnologie. Nur 15 Prozent sind der Ansicht, dass GenAI aktuelleGeschäftsmodelle überflüssig machen oder dass die Technologie diese ohnemenschliche Eingriffe entwickeln und anpassen könnte (38 Prozent). Diesescheinbare Sorglosigkeit bremst dringend notwendige Investitionen undTransformationen.Es fehlt ein noch breiteres Bewusstsein dafür, wie stark Künstliche Intelligenz,speziell GenAI, das Geschäft von Unternehmen beeinflussen wird. 61 Prozent derbefragten Unternehmen in Deutschland sehen große Chancen, GenAI für das eigeneGeschäft zu nutzen. "Das klingt zwar viel, eigentlich müssten es jedoch heuteschon deutlich mehr sein angesichts dessen, wie sich der KI-Markt geradeentwickelt", sagt Christian Wrage, Vorstandsvorsitzender von Sopra SteriaDeutschland.Denn der Markt entwickelt sich rasant: Die Investitionen der großenTechnologieunternehmen haben sich im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. 2024betrug der Umsatz weltweit zirka 25 Milliarden US-Dollar. Bis zum Jahr 2028könnte das Volumen auf 100 Milliarden US-Dollar steigen, so die Prognosen vonSopra Steria Next, der Managementberatung von Sopra Steria. Die Annahmenbasieren auf den Investitionssummen, Besucherzahlen, Einnahmen und weiterenDaten. Angekündigte KI-Milliardenprogramme, beispielsweise in den USA und inFrankreich, sind in die Schätzungen noch nicht eingerechnet. Sie werden dieMarktentwicklung zusätzlich befeuern."Schnell ins Handeln kommen"Die Marktdynamik bietet für Unternehmen in Deutschland eine gewisseInvestitionssicherheit. Die KI-Technologie wird künftig noch besser undkostengünstiger. Dazu kommt das Bekenntnis von GenAI-Entwicklerfirmen wie OpenAIzum KI-Standort Deutschland. Beides fördert Investitionsentscheidungen.Allerdings steigt gleichzeitig der Druck auf die GenAI-nutzenden Unternehmen,das Stadium des Experimentierens rasch zu überwinden, um wettbewerbsfähig zubleiben."Fakt ist: Das KI-Rad wird nicht zurückgedreht. Stattdessen werden gerade dieWeichen für ein KI-basiertes Wachstum gestellt. Deutschland kann ein