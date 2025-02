EuroStoxx 50 geht steil

Seit dem Corona-Tief bei 2.302 Punkten aus Anfang 2020 hat der EuroStoxx 50 bis zu dieser Woche insgesamt um über 140 Prozent an Wert zugelegt und ein Niveau um 5.500 Punkten erreicht. Dem war in 2024 eine inverse SKS-Formation vorausgegangen, die erst zum Jahreswechsel erfolgreich aufgelöst wurde und die beschriebene Rallye der letzten Wochen absolvieren konnte. Eine Abschwächung der Aufwärtsdynamik ist derzeit noch nicht zu verzeichnen, das Barometer nähert sich jedoch seiner mittelfristigen Kurszielmarke sichtlich an, die aus technischer Sicht einen potenziellen Trendwendepunkt darstellt.

Gewinne sichern!