Was bringt das Wirtschaftsjahr 2025? / UK und Luxemburg mit verbessertem Länderrisiko (FOTO)

Mainz (ots) - Die wirtschaftliche Kluft zwischen den USA und Europa dürfte sichim Jahr 2025 vertiefen. Während die Vereinigten Staaten weiterhin ein robustesWachstum aufweisen dürften, sind die Aussichten für Europa eingetrübt. Dasstärkere US-Wachstum bedroht über die damit verbundene Dollar-Aufwertung vieleSchwellenländer, die mit Kapitalabflüssen zu kämpfen haben. Zudem dürfte dieZollpolitik der USA neben Europa auch Schwellenländer in den Fokus nehmen. Vordiesem Hintergrund rechnet der Kreditversicherer Coface für 2025 mit einemglobalen Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent. Darüber hinaus hat Coface seineRisikoeinschätzung für 7 Länder angepasst: Einem verbesserten Länderrisiko fürdas Vereinigte Königreich, Luxemburg, den Oman und Guyana stehen die Abwertungenvon Bangladesch, Botswana und den Malediven gegenüber.Mit Blick auf das Jahr 2025 wird in den USA ein solides Wachstum erwartet,gestützt durch die Widerstandsfähigkeit des privaten Konsums. Dieser wird durcheinen robusten Arbeitsmarkt sowie Vermögenseffekte infolge steigenderImmobilien- und Aktienkurse begünstigt. Zudem dürften die von Präsident DonaldTrump versprochenen Deregulierungen und Steuersenkungen dieUnternehmensinvestitionen ankurbeln. In Europa hingegen dürfte das Wachstumbegrenzt bleiben und durch Herausforderungen in der Industrie und im Baugewerbebelastet werden. Trotz einer recht stabilen Inflation dürfte der private Konsumweiterhin durch ein mangelndes Konsumentenvertrauen gedämpft werden - vor allemaufgrund politischer Unsicherheiten in mehreren Ländern. "Neben Frankreich undganz besonders Deutschland rechnen wir auch in Italien mit einem schwachenWirtschaftswachstum. Spanien wird die Dynamik aus dem letzten Jahr wohl nichthalten können, aber weiterhin mit robusten Wachstumsraten glänzen", sagtCoface-Volkswirtin Christiane von Berg.Trumps Wahl mischt Karten für Schwellenländer neuDie Wahl Donald Trumps hat die Anfälligkeit der fragilsten Volkswirtschaften fürVeränderungen auf den Finanzmärkten deutlich hervorgehoben. VieleSchwellenländer stehen vor einer besonders herausfordernden Situation, denn einerasche Aufwertung des US-Dollars - aufgrund der verbesserten wirtschaftlichenAussichten durch Trumps Steuerpolitik - geht mit massiven Kapitalabflüssen inSchwellenländern einher. "Diese Länder müssen jetzt höhere Zinssätze zahlen, umdas Kapital im Land zu halten. Wenn man zudem in US-Dollar verschuldet ist,kommen durch die heimische Währungsabwertung Extrakosten hinzu", sagt Christianevon Berg. "Ein Beispiel für solche Turbulenzen ist der starke Wertverlust desbrasilianischen Real Ende 2024. Zwischen Ende November und dem 25. Dezember