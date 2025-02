West Point Gold erweitert Landpaket von Gold Chain um 30 %

Vancouver, Kanada – 19. Februar 2025 / IRW-Press / West Point Gold, (TSX-V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) („West Point Gold“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es weitere 113 Lode Claims auf Land des Bureau of Land Management („BLM“) auf seinem Projekt Gold Chain in Arizona abgesteckt hat. Das Projekt Gold Chain besteht jetzt aus 492 Lode Claims auf Land des BLM über insgesamt 9.840 Acres (3.982 Hektar) und 15 patentierten Claims über insgesamt 282 Acres (114 Hektar). Die neuen Claims umfassen das Projekt Gold Chain im Nordwesten entlang der regional bedeutenden Verwerfung Union Pass, wo sie in die Verwerfung Frisco Mine übergeht, die die südwestliche Grenze des Frisco Graben bildet (Abbildung 1).