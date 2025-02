Neuer HSBC-Chef setzt nach Rekordgewinn auf weitere Umstrukturierung

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Der neue HSBC -Vorstandschef Georges Elhedery treibt nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt den Umbau der britischen Großbank voran. Dazu tritt der Manager milliardenschwer auf die Kostenbremse. Während die Struktur der Bank entschlackt werden und Stellen wegfallen sollen, will Elhedery mehr Geld in bestehende Wachstumsfelder stecken, wie der Manager am Mittwoch zur Bilanzvorlage erläuterte. 2024 hatten die Briten überraschend einen Rekordgewinn erzielt. Zudem kündigte Elhedery den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar an. Die Aktie legte nach den Nachrichten moderat zu.

"Wir schaffen eine schlanke, agilere und fokussierte Bank, die auf unseren Kernkompetenzen beruht", sagte Elhedery. Unter anderem will die mittlerweile stark auf Asien ausgerichtete Bank ihre Kundenbasis in Hongkong durch die Anwerbung internationaler neuer Klienten verbreitern. Zudem soll das Transaktionsgeschäft mit großen Firmenkunden weiter ausgebaut werden, und in Großbritannien will die HSBC ihr Geschäft mit kleineren und mittelständischen Unternehmen vergrößern. Dabei setzt Elhedery auch auf eine zunehmende Digitalisierung.