Patrick Vehoff wird in den Vorstand der Bayerische ProKunde AG berufen (FOTO)

München (ots) - Die Bayerische setzt ihren Wachstumskurs fort und erweitert den

Vorstand der Bayerische ProKunde AG ab dem 01.04.2025. Mit Patrick Vehoff (52)

gewinnt das Unternehmen eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die den

Exklusivvertrieb der Bayerischen weiter stärken wird. Gleichzeitig eröffnet die

Gruppe im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, Nordrhein-Westfalen,

ein eigenes Vertriebscenter. Dieser Schritt erhöht die Flexibilität der

Bayerischen und sorgt dafür, dass das Unternehmen noch näher an seine

Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner des Exklusivvertriebes heranrückt.



Patrick Vehoff wird das Vorstandsteam der Bayerische ProKunde AG um Maximilian

Buddecke und Armin Greisinger (54) ergänzen. Maximilian Buddecke (41) wird sich

im erweiterten Gremium auf die schon bisher sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit

Maklern und Kooperationspartnern sowie die übergreifende Unternehmensstrategie

fokussieren, während Armin Greisinger für das Beteiligungsmanagement des

Unternehmens verantwortlich zeichnet. Patrick Vehoff wird sich auf den

persönlichen Vertrieb konzentrieren und auf die Partnerinnen und Partner, die

exklusiv mit der Bayerischen zusammenarbeiten.





"Die Bayerische hat sich in einem anspruchsvollen Markt in den vergangenenJahren erfolgreich entwickelt und sieht auch in Zukunft ihren Erfolg in derZusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, die sich auf die ganzheitlicheBeratung der gemeinsamen Kundinnen und Kunden fokussieren. Wir unterstützenunsere Partnerinnen und Partner mit herausragenden Produkten, einem persönlichenService und überdies mit KI-Werkzeugen, die für einen nachhaltigenBeratungserfolg zielführend sind", sagt Martin Gräfer, Vorsitzender desAufsichtsrates der Bayerische ProKunde AG und Vertriebsvorstand derVersicherungsgruppe die Bayerische. "Mit Patrick Vehoff haben wir nicht nur einebesondere Persönlichkeit gewonnen, sondern es werden auch die strukturellenVoraussetzungen geschaffen, um das vertriebliche Wachstum des Unternehmensweiter voranzutreiben. In der Zusammenarbeit mit Maximilian Buddecke und dergemeinsamen Marktbearbeitung sehe ich eine sehr gute Basis für unserenachhaltige Entwicklung. Das wird eine tolle Zusammenarbeit!"Vehoff wird mit seiner profunden Vertriebserfahrung die wichtige Säule desExklusivvertriebes bei der Bayerischen stärken. Der studierte Jurist undBetriebswirt war seit mehr als einem Jahrzehnt ein zentraler Akteur in derBarmeniaGothaer Gruppe, wo er sich in verschiedenen leitenden Vertriebs- undFührungspositionen kontinuierlich weiterentwickelt hat. Zuletzt war er alsProkurist und Bereichsleiter für den Stammvertrieb der BarmeniaGothaer tätig.