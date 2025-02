Vantage Foundation bringt Hoffnung und Freude in SOS-Kinderdörfer auf den Philippinen MANILA, Philippinen, 19. Februar 2025 /PRNewswire/ - In einer inspirierenden Demonstration von Gemeinschaftsgeist kamen Freiwillige der Vantage Foundation zu einem herzerwärmenden Tag des Gebens und der Verbundenheit in SOS-Kinderdörfern auf den …