Siemens stärkt Digital-Industries-Sparte durch Übernahme

Siemens (DE0007236101) meldete am 13.2. mit den Ergebnissen zum ersten Quartal (per 31.12.24) einen Umsatzanstieg von 3 Prozent auf 18,4 Mrd. Euro. Der Gewinn nach Steuern zog um 52 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro an – hierin stecken 2,1 Mrd. Euro aus den Verkaufserlösen für die Antriebstochter Innomotics. Siemens konnte somit den Gewinnrückgang des industriellen Geschäfts (-8 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro, Marge -1,7 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent) kaschieren und die Prognosen der Analysten schlagen, die bei durchschnittlich bei 3,63 Mrd. Euro gelegen hatten. Der Vorstand bestätigte den Ausblick für 2025 und schlägt für 2024 eine Erhöhung der Dividende auf 5,20 Euro vor (nach 4,70 Euro). Wer auf Allzeithoch nicht auf weiter steigende Kurse setzen will, kann mit Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen.

Discount-Strategie mit 10,4 Prozent Puffer (Juni)