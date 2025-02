RFID-Spezialist syspro erhält Top Supplier Retail Award 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Der IT-Systemintegrator und RFID-Experte sys-pro GmbH (Berlin)

wurde mit dem Top Supplier Retail Award 2025 ausgezeichnet. Der renommierte

Preis wird jährlich vom EHI Retail Institute und der Lebensmittel Zeitung

verliehen. Prämiert wurde eine integrierte IT-Lösung für den Mode- und

Lifestyle-Spezialisten Pier14. Gemeinsam mit syspro werden die Projektpartner

digimago GmbH (Lohmar) und Remira GmbH (Dortmund) ausgezeichnet. Die Verleihung

fand am 18. Februar 2025 auf der Retail-Leitmesse EuroCIS in Düsseldorf statt.



Der Top Supplier Retail Award würdigt herausragende digitale Lösungen für den

Handel. Die für den Kunden Pier14 entwickelte Lösung erfüllt diesen Anspruch

durch eine überzeugende Integration von Warenwirtschaft, digitaler

Kundeninteraktion, intelligentem Bestandsmanagement und smarten Workflows.





Pier14 hat sich als Premiumadresse für Fashion, Beauty und Accessoires an derOstseeküste etabliert - mit einer einzigartigen Mischung aus Lifestyle, Genussund Shopping. In den insgesamt 16 Stores in Heringsdorf, Zinnowitz undKühlungsborn werden die Besucher mit erstklassigem Interieur, feinenkulinarischen Angeboten, einer herausragenden Warenpräsentation undvorbildlichem Kundenservice begeistert. Der Mix aus digitaler Interaktion undkundenfreundlichen Omnichannel-Prozessen wird durch eine tiefgreifende Prozess-und Datenintegration über das gesamte Filialnetz ermöglicht, deren Basis einelückenlose syspro-RFID-Infrastruktur ist.Im Fokus der prämierten Pier14-Lösung steht die optimale Steuerung dererfolgskritischen Faktoren Warenverfügbarkeit, Kundenerlebnis,Beratungsqualität, Serviceangebot, Omnichannel-Integration und Prozesseffizienz.Für diese Herausforderungen findet die Lösung Antworten auf neuestemtechnologischen Stand. Eine Schlüsselrolle dabei hat diesyspro-RFID-Infrastruktur: Sie beschafft und verbindet Echtzeit-Daten aussämtlichen Filialen, Workflows, Bestandsveränderungen und Transaktionen - undsie bildet Store-Prozesse einfach und komfortabel auf dem mobilen Equipment derMitarbeiter ab.Warenverfügbarkeit und Bestandsmanagement sorgen dafür, dass Kunden überhauptfinden, was sie kaufen wollen. Hierzu gehören viele kleine und große Prozesse inder Artikellogistik. Die Pier14-Lösung reduziert zum Beispiel die Aufwände derMitarbeiter für die Warenanahme um bis zu 95%. Artikelbewegungen im Store oderUmlagerungen in andere Filialen werden in Echtzeit erfasst, so dass jederArtikel zu jedem Zeitpunkt identifiziert werden kann. Die Etikettierung erfolgtstatt mit Barcodes durch RFID-Tags, was ein kontaktloses Auslesen und einzentimetergenaues Lokalisieren im Raum möglich macht. Vollständige