Military Metals schließt die Übernahme des Antimon-Gold-Projekts Last Chance in Nevada ab, Antimonpreis erreicht neues Allzeithoch von über US$50.000 pro Tonne(1)

Vancouver, BC – 19. Februar 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 14. Februar 2025 die letzte Barzahlung an den Verkäufer des Antimon-Gold-Konzessionsgebiets Last Chance geleistet und damit alle Verpflichtungen erfüllt hat, die für den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Konzessionsgebiet erforderlich sind. Der Verkäufer ist derzeit dabei, die Registrierung des betreffenden Grundstücks auf Military zu übertragen. Das Antimon-Gold-Grundstück Last Chance befindet sich 70 Kilometer nördlich der Stadt Tonopah, Nevada, und 18 Kilometer westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross, auf der östlichen Seite der Toiyabe Range.

Darüber hinaus hat das leitende Managementteam des Unternehmens einen ersten Feldbesuch auf dem Antimon-Gold-Grundstück Last Chance durchgeführt. Die Antimon-Gold-Lagerstätte Last Chance wurde ursprünglich 1880 entdeckt und wurde bis in die frühen 1960er Jahre nur in wenigen Zeiträumen in begrenztem Umfang zur Unterstützung der Verteidigungsbemühungen der USA abgebaut. Auf dem Grundstück befinden sich noch historische Infrastrukturen, darunter ein Schacht und Betonfundamente. Abgesehen von begrenzten goldbezogenen Explorationsarbeiten in den 1980er Jahren wurden auf dem Grundstück keine weiteren Explorationsaktivitäten durchgeführt. Das Unternehmen freut sich darauf, moderne geologische Programme voranzutreiben, die sich auf die Antimonmineralisierung konzentrieren, um den Wert zu erschließen.

Scott Eldridge, CEO von Military, kommentiert: „Letzte Woche haben wir unseren ersten Besuch vor Ort auf dem ehemals produzierenden Grundstück Last Chance abgeschlossen und waren von seiner Vergangenheit und Zukunft sehr beeindruckt. Nevada ist eine der weltweit führenden Bergbauregionen, die neben ihren bemerkenswerten Edelmetallminen auch zahlreiche historische Antimonminen und -vorkommen beherbergt. Der Spotpreis für Antimon hat erneut ein neues Allzeithoch erreicht und liegt nun bei 51.500 USD pro Tonne(1). Investitionsmöglichkeiten in Antimon beschränken sich auf Bergbauaktien, wobei Investoren keine ETF- oder Terminkontrakte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind die Bergbauaktien auf einige wenige hochkarätige Unternehmen beschränkt.“