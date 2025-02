Revival Gold schließt mit Dundee Corporation Vereinbarung für eine strategische Platzierung

Toronto, ON – 19. Februar 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-in ...) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Dundee Corporation (TSX: DC.A) über deren hundertprozentige Tochtergesellschaft Dundee Resources Limited („Dundee“) eine Vereinbarung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung hat sich Dundee bereit erklärt, 10.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,32 CAD pro Einheit zu erwerben, was einem Bruttoerlös in Höhe von 3.200.000 CAD entspricht (die „Platzierung“).