Libero Copper verstärkt sein Team mit der Ernennung des Porphyr-Experten Frank Balint

Vancouver, British Columbia - 19. Februar 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) („Libero Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Frank Balint zum strategischen Berater bekannt zu geben, In dieser Position wird Herr Balint aktiv an der Leitung der laufenden Explorationsarbeiten des Unternehmens und an der Entwicklung seines Kupfer-Molybdän-Vorzeigeprojekts Mocoa in Kolumbien beteiligt sein wird.

Herr Balint ist eine hoch angesehene Führungskraft im Bergbausektor und professioneller Geologe (P.Geo) mit über 40 Jahren Branchenerfahrung, die er vor allem bei Inmet Mining Corporation sammelte, wo er als Vice President of Corporate Development und Vice President of Exploration tätig war. Unter seiner Leitung wuchs die Marktkapitalisierung von Inmet von unter 200 Millionen $ auf über 5 Milliarden $, was in der Übernahme durch First Quantum Minerals gipfelte. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung von Cobre Panama, einer der größten Porphyr-Kupfer-Lagerstätten der Welt, beteiligt und hat an mehreren Explorationsinitiativen und M&A-Transaktionen weltweit mitgewirkt.

Neben Inmet hatte Herr Balint auch Direktorenposten bei Wolfden Resources (TSX, an Zinifex für 363 Millionen CAD verkauft), GoldQuest Mining Corp. und Doré Copper Mining Corp. inne. Er ist ein in Ontario zugelassener professioneller Geologe (im Ruhestand) und hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Lakehead University.

„Franks nachgewiesene Erfolgsbilanz – von der Entdeckung und Finanzierung bis hin zur Vorbereitung von Weltklasse-Porphyrminen für den Bau – macht ihn zum idealen strategischen Berater, während wir unser Vorzeigeprojekt Mocoa, ein Kupfer-Molybdän-Projekt in Kolumbien, vorantreiben“, sagte Ian Harris, President und CEO von Libero Copper. „Seine geologische Perspektive ergänzt das starke technische Know-how, über das wir bereits verfügen, und er wird vor Ort aktiv an der Interpretation neuer Daten und der Planung anstehender Bohrungen mitwirken.“

Beschleunigung des Wachstums von Mocoa

In seiner neuen Funktion wird Herr Balint eng mit Liberos Geologie- und Technikteams zusammenarbeiten, um neu identifizierte Porphyrzentren zu überprüfen und zu klassifizieren sowie das Unternehmen zu beraten, wie jedes Ziel für zukünftige Bohrungen am besten verfeinert werden kann. Er wird auch wichtige Beiträge zur Bohrplanung für das laufende 14.000 Meter umfassende Programm leisten, das darauf abzielt, die Ressourcenerweiterung zu maximieren und potenzielle Ausläufer der bekannten Lagerstätte zu erkunden. Durch Anleitung der Arbeiten zur Verfeinerung geologischer Modelle und die Interpretation neuer Daten wird er neue Perspektiven für den Umgang mit geologischen Komplexitäten bieten und gleichzeitig das langfristige Potenzial von Mocoa steigern.

