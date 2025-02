Delivery Hero sehr schwach - Citi: Konkurrenzdruck in Nahost

Analystin Monique Pollard von der Citigroup stufte Delivery Hero von "Neutral" auf "Sell" ab, senkte das Kursziel von 28 auf 26 Euro und verwies auf das wettbewerbsintensive Umfeld, das der Aktienkurs nicht vollständig widerspiegele.

Die aggressive Expansion der Plattform Keeta des chinesischen Konzerns Meituan in Saudi-Arabien seit ihrem Start im September 2024 scheine sich mit Marktanteilsgewinnen auszuzahlen. Inzwischen sei Keeta eine der Apps, die in dem arabischen Staat am häufigsten heruntergeladen werde. Zudem könnte Meituan in andere Märkte im Nahen Osten und Nordafrika expandieren, schrieb Pollard. Das würde das langfristige Margenprofil von Delivery Hero in einem seiner profitabelsten Märkte belasten und Gegenwind für weiteres Wachstum bedeuten.

Die Citigroup-Expertin verwies zudem darauf, dass Meituan im laufenden Jahr wohl einen Verlust von etwa 270 bis 400 Millionen US-Dollar in Saudi-Arabien einfahren werde und dabei deutlich in Marktanteilsgewinne investiere. Entsprechend erwartet sie, dass der MDax-Konzern Delivery Hero alles dran setzen dürfte, seine Marktanteile dort zu verteidigen. Daher prognostiziert sie für 2025 einen leichten Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) und ein nur leichtes operatives Ergebniswachstum im kommenden Jahr./ck/gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,43 % und einem Kurs von 29,17 auf Tradegate (19. Februar 2025, 13:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 8,46 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von +40,60 %/+102,33 % bedeutet.