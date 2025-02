BYD fährt der Konkurrenz davon – das ist jetzt das höchste Kursziel am Markt!

Laut HSBC Global Research wird dieses Modell das Umsatzwachstum antreiben, wobei intelligentes Fahren als nächster Wachstumstreiber gilt. Die Bank hob das Kursziel in der Folge für BYD von 355 Hongkong-Dollar (ca. 45,90 US-Dollar) auf 389 Hongkong-Dollar (HKD) an und behielt das Kaufrating bei.

Trotz eines schwachen Starts ins Jahr mit Rückgängen bei den Versicherungsregistrierungen aufgrund der chinesischen Neujahrsfeiertage, erwartet HSBC steigende Gewinne durch ein verbessertes Produktportfolio und höhere Auslandsumsätze. Die Gewinnprognosen für 2025 und 2026 wurden um jeweils 2 Prozent angehoben, mit einer erwarteten Umsatzsteigerung auf 5,4 Millionen Fahrzeuge.

Das Finanzinstitut UOB Kay Hian stufte BYD als Reaktion von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel auf 410 HKD. Der Broker betont, dass BYDs Fokus auf ADAS (Advanced Driver Assistance System) den Wettbewerb verändern werde, indem intelligente Fahrfunktionen zum Standard in erschwinglichen E-Autos werden. Die Volumenprognosen für 2025 und 2026 wurden auf 5,5 Millionen beziehungsweise 6,5 Millionen Einheiten angehoben.

BYDs neues ADAS-System "God's Eye" wird künftig serienmäßig in allen Fahrzeugmodellen verbaut, einschließlich der günstigsten Modelle unter 10.000 US-Dollar. Das System bietet unter anderem einen Autobahn-Autopiloten und automatisches Einparken. "Das nenne ich die Einführung einer wichtigen Technologie. Die Auswirkungen auf die Schaffung eines sichereren Verkehrssystems können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden," sagte Tu Le von Sino Auto Insights.

Zusätzlich plant BYD, KI-Sprachmodelle von DeepSeek in seine Fahrzeugarchitektur zu integrieren, um die Sprachsteuerung und Benutzerinteraktion zu optimieren.

Nomura lobte den Vorstoß von BYD in Richtung intelligentes Fahren und hob besonders das Update zur Blade Battery hervor. Analyst Joel Ying sieht BYD als erste Wahl unter den Automobilherstellern mit einem Kursziel von 410 HKD. CGS-International-Analyst Ray Kwok zeigte sich besonders bullish und erhöhte sein Kursziel auf satte 451 HKD.

Wie Reuters berichtet, sind in China hergestellte Elektrofahrzeuge der Konkurrenz drei bis fünf Jahre voraus. Reuters beruft sich auf ein Interview mit BYDs Chief Executive Officer Wang Chuanfu in staatlichen Medien. Wang sagte dem Bericht zufolge, dass chinesische Elektroautos ihre Konkurrenten in Bezug auf das Produktangebot, die Technologie und die industrielle Kette übertreffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 45,39EUR auf Tradegate (19. Februar 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.





