CTS Eventim spielt Rekordprofit ein

Am Dienstag brach der Kurs aus und legte um 4,6% auf 105 Euro zu, ein Allzeithoch. Wir halten einen Anstieg auf 125 bis 130 Euro für möglich in den kommenden Monaten. Das KVG ist mit 29 für 2025 nicht ausgereizt.

Vergleichen Sie: Dem Erzrivalen Live Nation aus Beverly Hills wird ein Gewinnvielfaches von 79 zugebilligt. Der Umsatz der Münchener stieg im vergangenen Jahr um 19% auf 2,8 Milliarden Euro.

Damit übertraf Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg mal wieder die Erwartungen der Analysten. Das kraftvolle Wachstum wurde sowohl vom Ticketing als auch vom Live Entertainment Segment gespeist. 2024 erreichte das Ticketing 880 Millionen Euro Umsatz, plus 23%. Das bereinigte Ebitda betrug in dieser Sparte 417 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 21% entspricht. Die Erlöse im Segment Live Entertainment kletterten 2024 auf fast 2 Milliarden Euro, plus 18%. Das Ebitda hat sich hier um 24% auf 126 Millionen Euro verbessert.