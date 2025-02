STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Heidelberg Materials (WKN MJ4S21) Die Heidelberg Materials-Aktie legte in den letzten 6 Monaten eine beeindruckende Kursrallye von rund 60 % auf das Börsenparkett. Mit 150,50 Euro erreichten die Anteilsscheine des Baustoffkonzerns gestern ein neues Allzeithoch. Ein Stimmungsdämpfer kommt von Morgan Stanley, die das Rating von Overweight auf Equalweight herabstufen und das Kursziel auf 138,00 Euro setzen. Trotz erfolgreicher Kostensenkungsmaßnahmen und fiskalischer Disziplin, sehen die Analysten Risiken im aktuellen Zinsumfeld und einer Neubewertung der Aktien. Heute sinkt der Kurs um über 4,5 % auf 141,95 Euro. Stuttgarter Anleger nutzen den Kursrückgang, um in einen Discount-Call-Optionsschein auf Heidelberg Materials einzusteigen. 2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MJ363F) Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich bereits seit Längerem im Aufwind. In den letzten 12 Monaten kletterten die Papiere des Telekommunikationskonzerns um 55 % nach oben. Mit 34,88 Euro wird heute ein neues Mehrjahreshoch markiert. Ein Kurstreiber dürfte das zu Jahresbeginn angekündigte Aktienrückkaufprogramm sein. Wie die Bonner nun bekannt gaben, wurden im Zeitraum vom 3. Februar 2025 bis einschließlich 14. Februar 2025 insgesamt 1.014.537 Aktien im Gesamtvolumen von rund 34 Millionen Euro erworben. Das durchschnittliche Analystenkursziel von 37,64 Euro bietet noch Potential in Höhe von rund 8,5 %. Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird heute rege gehandelt. 3. Knock-out-Put auf Alibaba (WKN SB768P)

Mit dem Treffen zwischen Chinas Staatschef und den Vorständen großer chinesischer Tech-Unternehmen sendet Xi Jinping ein starkes Signal an die Branche und das gesamte Land. Chinesische Tech-Aktien wie Alibaba legen an der Börse daraufhin deutlich zu. Grund für das Treffen soll die Absicht gewesen sein, ein "Vertrauenszeichen und Signal der Unterstützung an die privaten Unternehmen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu senden". Xi habe den Vorständen der Unternehmen die Relevanz der Wettbewerbsfähigkeit verdeutlichen wollen und wie wichtig es sei, an die Zukunft des Landes zu glauben. Die Aktien des Online-Händlers springen daraufhin auf ein neues Jahreshoch von 129,01 US-Dollar. Allein seit Jahresbeginn verteuerten sich die Anteilsscheine um über 50 %. Vor den morgen anstehenden Quartalszahlen greifen Knock-out-Anleger bei einem Put auf Alibaba zu.

Euwax Sentiment



Zu Handelsbeginn erreichte der DAX mit 22.935 Punkten sein neuestes Allzeithoch. Allerdings drehte sich die Stimmung im Handelsverlauf und die Verkäufer übernahmen das Ruder. Am Mittag notiert das Aktienbarometer bei 22.740 Punkten mit 0,44 % im Minus. Mit +1 Punkt zeigt der Euwax Sentiment eine neutrale Stimmung an, Stuttgarter Anleger warten auf neue Impulse. Diese könnten vom am Abend anstehenden Fed-Protokoll ausgehen.

Börse Stuttgart auf Youtube

Renditeanstieg + wachsende Schuldenberge - was braut sich da zusammen? | Anleihen | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: Wie steht es um den Anleihenmarkt in Zeiten steigender Zinsen und wachsender Staatsverschuldung? In dieser spannenden Diskussion analysieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Leiter Anleihenhandel, Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Marktlage und beleuchten, wie es um die Stabilität der Finanzmärkte trotz politischer Unsicherheiten steht. Dabei wird der Einfluss der Notenbanken auf die Zinsstruktur ebenso thematisiert wie das Verhalten der Anleger und aktuelle Markttrends. Welche Anleihen werden aktuell in Stuttgart gekauft? Lockt die Zinsdifferenz die Anleger weiterhin in US-Dollar Anleihen und welche Unternehmensanleihen stehen im Fokus?

Timestamps:

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=2Uer4-SFAFw

Disclaimer:

