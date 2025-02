Max Power beauftragt CLS für Investor Relations Mandat

Vancouver, BC – 19. Februar 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 15. Februar 2025 eine Investor-Relations-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Chad Levesque Consulting („CLC“), einer vom Unternehmens unabhängigen Organisation, abgeschlossen hat.

Herr Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: „Chad ist mit der Geschichte von MAX Power bestens vertraut, da er uns seit dem ersten Tag als Investor begleitet. Er hat seinen Sitz in Prince Albert, Saskatchewan, im Herzen einer Provinz, in der wir im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Kanada an vorderster Front stehen, unterstützt durch den fortschrittlichsten politischen Rahmen für natürlichen Wasserstoff im Land, der die vollständige Erkundung, Bohrgenehmigungen und die Entwicklung dieses kritischen Elements ermöglicht.“

Herr Levesque fügte hinzu: „Die kürzliche Berufung von Neil McMillan, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Cameco, in den Vorstand von MAX Power hat in Saskatchewan und anderswo große Resonanz gefunden. Die Tatsache, dass ein Großteil der Provinz für natürliche Wasserstoffvorkommen in Frage kommt, hat den Vorreiter MAX Power und seine Aktionäre in die Lage versetzt, große Gewinne zu erzielen.“

Gemäß der Vereinbarung hat sich CLC bereit erklärt, Unternehmens- und Kommunikationsdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen, und erhält dafür einen Gesamtbetrag von 5.000 $ pro Monat in bar sowie die Erstattung angemessener und üblicher Reise- und anderer Kosten, die CLC im Zusammenhang mit den im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen entstehen. CLC erhält außerdem Aktienoptionen, die innerhalb der nächsten 30 Tage gemeinsam festgelegt werden. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt ein Jahr (die „Anfangslaufzeit“). Nach Ablauf der ersten Laufzeit kann der Vertrag von MAX Power oder CLC mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.