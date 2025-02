Nexe Innovations bestätigt dritte Lieferung an Bridgehead Coffee

Windsor, ON – 19. Februar 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine dritte Lieferung an Bridgehead Coffee („Bridgehead“) für dessen jüngste Bestellung von Ende Januar getätigt hat.

Bridgehead, ein Unternehmen in kanadischem Besitz mit einer 40-jährigen Geschichte, hat die patentierte kompostierbare Technologie von NEXE übernommen, um sein Produktangebot zu erweitern. Im Rahmen des zuvor angekündigten zweijährigen Rahmenliefervertrags, der im Dezember 2024 geschlossen wurde, beliefert NEXE Bridgehead derzeit mit seinen beliebten Kaffeemischungen Centro House und Bytown Boom in vollständig kompostierbaren Kapseln. Diese Mischungen sind jetzt in ausgewählten Farm-Boy-Einzelhandelsgeschäften und online über die Website von Bridgehead erhältlich: https://www.bridgehead.ca/.

„Wir sind begeistert von der Zugkraft, die Bridgehead mit den BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE gewinnt“, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE Innovations. „Unser Ziel ist es, starke Partnerschaften aufzubauen, um das Wachstum unseres Kaffeesegments zu unterstützen. Wir glauben, dass das Kaffeesegment ein wichtiger Teil unserer Geschäftstätigkeit bleiben wird, da wir versuchen, Schwung zu erzeugen und Möglichkeiten für Investitionen in neue nachhaltige Produkte und Märkte zu erkunden.“

Hier ansehen: NEXE Innovations Production of Bridgehead Fully Compostable Coffee Pods (replaced with youtube link)

Bridgehead war eines der ersten Kaffeehäuser in Kanada, das Fairtrade- und Bio-Kaffee servierte. Bridgehead betreibt 18 Kaffeehäuser in Ontario und ist Großhandelspartner von Einzelhandels- und Lebensmittelketten wie Costco, Whole Foods Market, Longo's und Farm Boy.

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. #compostablecoffeepods #sustainability #greentech

