Aurelis baut EXA-Bürogebäude für Bundesanstalt für Immobilienaufgaben / 7.100 Quadratmeter vollständig vermietet (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Aurelis Real Estate hat mit der Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben einen langfristigen Mietvertrag über 7.100 Quadratmeter in

Bremen abgeschlossen. Dafür wird Aurelis am Handelsmuseum 3-5 ein

siebengeschossiges Büro- und Verwaltungsgebäude errichten. Die Baugenehmigung

wurde bereits erteilt. Das Bestandsgebäude auf dem Grundstück wird seit einigen

Wochen zurückgebaut. Der Baustart für den Neubau soll im ersten Quartal 2026

erfolgen. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 geplant.



Das EXA-Bürogebäude entsteht in direkter Nachbarschaft zum Bremer Hauptbahnhof

und schließt mit einem eingeschossigen Verbindungsbau an das denkmalgeschützte

Ämtergebäude an, das ebenfalls zum Bestand der Aurelis gehört. Der Neubau ist

für eine flexible Nutzung konzipiert. So kann jedes Geschoss eine eigenständige

Nutzungseinheit von in der Regel 1.000 Quadratmetern (BGF) bilden. Dabei ist die

Nutzung als Zellenbüro, Kombibüro oder Großraumbüro in sechs Vollgeschossen und

einem Dachgeschoss möglich. Architektonisch orientiert sich das Gebäude mit

hellroter Klinkerfassade und zwei seitlichen Türmen an den Nachbargebäuden.







die teilweise mit E-Ladestation ausgestattet sind. Im ersten Obergeschoss und

auf dem Dach entstehen Terrassen mit angrenzenden Grünflächen und Hochbeeten.



Die Dachterrasse im sechsten Obergeschoss bietet darüber hinaus Flächen für eine

Photovoltaikanlage und für zwei Luftwärmepumpeneinheiten innerhalb der offenen

Dachkonstruktionen der beiden Türme. Des Weiteren werden eine flächendeckende

Fußbodenheizung, eine mechanische Lüftungsanlage sowie LED-Leuchten mit

Präsenzmeldern installiert. Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei

Aurelis, sagt: "Mit dem EXA-Gebäude will Aurelis die Nachhaltigkeit des Bauens

mit Blick auf die Umweltauswirkungen und den Ressourcenverbrauch über den

gesamten Lebenszyklus steigern. Daher ist das Gebäude nach aktuellen

DGNB-Maßstäben für eine Zertifizierung im Goldstandard geplant. Für Vermietungen

an öffentliche Institutionen wird dies von immer größerer Bedeutung."



Aurelis verfügt in Bremen über weitere

und Gewerbe genutzt werden. Da der Standort aus Aurelis-Sicht weiterhin

Potenzial besitzt, wird der weitere Ankauf von Flächen zur Projektentwicklung

angestrebt.



Über Aurelis



Das Immobilienunternehmen Aurelis verfügt über ein bundesweites Portfolio an

Flächen und Gewerbeobjekten. Die besondere Stärke des Unternehmens liegt darin,

die Chancen, die in einer Immobilie stecken, zu erkennen und umzusetzen. Für

gewerbliche Mieter wird bedarfsgerecht umgebaut, saniert oder erweitert,

Neubauprojekte werden auf eigenen Grundstücken realisiert. Die Aurelis erweitert

ihr Portfolio durch gezielte Zukäufe: Im Fokus stehen Gewerbeparks, Objekte für

Lager/Logistik und leichte Produktion oder Immobilien, die durch umfassende

Revitalisierung für Gewerbe nutzbar gemacht werden können. Aurelis ist in

Hamburg, Eschborn bei Frankfurt/Main, Duisburg und München vertreten. Weitere

Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.aurelis.de



Pressekontakt:



Für Informationen zum Projekt



Raik Packeiser

0511 132214-11

mailto:raik.packeiser@per-agency.com

P.E.R. Agency GmbH

Loebensteinstraße 2 | 30175 Hannover



Für Informationen zu Aurelis

Lena Terzic

06196 5232-147

mailto:lena.terzic@aurelis.de

Aurelis Real Estate GmbH

Mergenthalerallee 15-21 | 65760 Eschborn



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50010/5974403

OTS: aurelis Real Estate GmbH







Im Sockelgeschoss befindet sich eine Garage mit Fahrrad- und Pkw-Stellplätzen,die teilweise mit E-Ladestation ausgestattet sind. Im ersten Obergeschoss undauf dem Dach entstehen Terrassen mit angrenzenden Grünflächen und Hochbeeten.Die Dachterrasse im sechsten Obergeschoss bietet darüber hinaus Flächen für einePhotovoltaikanlage und für zwei Luftwärmepumpeneinheiten innerhalb der offenenDachkonstruktionen der beiden Türme. Des Weiteren werden eine flächendeckendeFußbodenheizung, eine mechanische Lüftungsanlage sowie LED-Leuchten mitPräsenzmeldern installiert. Christin Schulz, Leiterin der Region Nord beiAurelis, sagt: "Mit dem EXA-Gebäude will Aurelis die Nachhaltigkeit des Bauensmit Blick auf die Umweltauswirkungen und den Ressourcenverbrauch über dengesamten Lebenszyklus steigern. Daher ist das Gebäude nach aktuellenDGNB-Maßstäben für eine Zertifizierung im Goldstandard geplant. Für Vermietungenan öffentliche Institutionen wird dies von immer größerer Bedeutung."Aurelis verfügt in Bremen über weitere Immobilien , die insbesondere für Logistikund Gewerbe genutzt werden. Da der Standort aus Aurelis-Sicht weiterhinPotenzial besitzt, wird der weitere Ankauf von Flächen zur Projektentwicklungangestrebt.Über AurelisDas Immobilienunternehmen Aurelis verfügt über ein bundesweites Portfolio anFlächen und Gewerbeobjekten. Die besondere Stärke des Unternehmens liegt darin,die Chancen, die in einer Immobilie stecken, zu erkennen und umzusetzen. Fürgewerbliche Mieter wird bedarfsgerecht umgebaut, saniert oder erweitert,Neubauprojekte werden auf eigenen Grundstücken realisiert. Die Aurelis erweitertihr Portfolio durch gezielte Zukäufe: Im Fokus stehen Gewerbeparks, Objekte fürLager/Logistik und leichte Produktion oder Immobilien, die durch umfassendeRevitalisierung für Gewerbe nutzbar gemacht werden können. Aurelis ist inHamburg, Eschborn bei Frankfurt/Main, Duisburg und München vertreten. WeitereInformationen finden Sie auf unserer Website: http://www.aurelis.dePressekontakt:Für Informationen zum ProjektRaik Packeiser0511 132214-11mailto:raik.packeiser@per-agency.comP.E.R. Agency GmbHLoebensteinstraße 2 | 30175 HannoverFür Informationen zu AurelisLena Terzic06196 5232-147mailto:lena.terzic@aurelis.deAurelis Real Estate GmbHMergenthalerallee 15-21 | 65760 EschbornWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50010/5974403OTS: aurelis Real Estate GmbH