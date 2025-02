Vergiss XRP & Dogecoin: Diese Altcoins könnten Anleger reich machen!

Der Kryptomarkt zeigt Anzeichen einer bevorstehenden Rallye. Während Bitcoin sich weiterhin stabil über der Marke von 96.000 US-Dollar hält, fragen sich Anleger, welche Altcoins in den kommenden Wochen das größte Potenzial haben. Analysten sehen mehrere Kandidaten für erhebliche Kursgewinne.

Der bekannte Krypto-Analyst Carl Runefelt, bekannt als "The Moon", sieht eine starke Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen. In einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X erklärte er, dass er im März mit neuen Allzeithochs bei mehreren Kryptowährungen rechnet.

Ein Blick auf die aktuellen Marktbewegungen zeigt eine klare positive Tendenz. Laut Daten von CoinMarketCap verzeichnen mehrere Altcoins in den letzten Tagen beachtliche Kursgewinne. Besonders stark präsentiert sich Berachain (BERA) mit einem Anstieg von 14,50 Prozent, gefolgt von Aptos (APT), das um 15,74 Prozent zulegen konnte (in den letzten 24h). Auch Sonic (S, ehemals Fantom) zeigt mit einem Plus von 16,02 Prozent eine starke Performance. Litecoin (LTC) kletterte um 6,82 Prozent, während Bittensor (TAO) mit einem Zuwachs von 9,53 Prozent ebenfalls Investoren überzeugte.

Diese Kursbewegungen deuten auf eine zunehmende Marktstärke hin, während Investoren auf eine Fortsetzung der Rallye bei kleineren Altcoins setzen.

XRP-ETF: Chancen und Risiken für einen der größten Altcoins

Ein entscheidendes Thema für den Kryptomarkt bleibt die mögliche Einführung eines börsengehandelten Fonds (ETF) für XRP. Die US-Börsenaufsicht SEC hat kürzlich mehrere Anträge für einen Spot-ETF auf XRP offiziell zur Prüfung angenommen. Analysten von Bloomberg bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung derzeit mit 65 Prozent, was niedriger ist als bei anderen Kryptowährungen wie Litecoin (90 Prozent) oder Dogecoin (75 Prozent).

Sollte ein XRP-ETF genehmigt werden, könnte dies den Kurs erheblich antreiben. Einige Analysten halten ein Kursziel von 10 US-Dollar für realistisch. Allerdings bestehen weiterhin regulatorische Unsicherheiten, da XRP in den USA nach wie vor Gegenstand eines langwierigen Rechtsstreits mit der SEC ist.

Bitcoin: Rücksetzer möglich, aber langfristiger Bullenmarkt intakt

Während Altcoins an Fahrt aufnehmen, bleibt auch die Entwicklung von Bitcoin ein zentrales Thema. Der CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, hält einen kurzfristigen Rücksetzer auf bis zu 77.000 US-Dollar für möglich. Dies würde einem Rückgang von etwa 20 Prozent entsprechen, wäre aber laut seiner Analyse noch kein Zeichen für das Ende des aktuellen Bullenmarktes.

Mehrere technische Unterstützungszonen könnten bei einem möglichen Kursrückgang von Bedeutung sein. So liegt der durchschnittliche Einstiegspreis institutioneller ETF-Investoren bei 89.000 US-Dollar, was als erste wichtige Marke gilt. Eine weitere zentrale Unterstützungsebene befindet sich laut Binance-Daten bei 59.000 US-Dollar, während die kritische Grenze für Bitcoin-Miner bei 57.000 US-Dollar verortet wird. Fällt der Bitcoin-Kurs unter diesen Wert, könnten die Produktionskosten der Miner den Marktpreis übersteigen, was langfristig Druck auf das Angebot ausüben könnte. Diese Marken spielen eine entscheidende Rolle für die Stabilität des aktuellen Bullenmarktes.

Bitcoin bewegt sich derzeit um 96.200 US-Dollar und zeigt eine seitwärts gerichtete Entwicklung, die auf eine Konsolidierungsphase hindeutet. Marktbeobachter erwarten, dass der Preis in den kommenden Monaten weiter ansteigt, wobei ein neues Allzeithoch im weiteren Verlauf des Jahres nicht ausgeschlossen wird.

Fazit: Wohin steuert der Kryptomarkt?

Die kommenden Wochen könnten den Kryptomarkt maßgeblich prägen. Die mögliche Zulassung neuer ETFs, insbesondere für XRP, könnte frisches Kapital anziehen und weitere Kursanstiege begünstigen. Während die Top-10-Kryptowährungen auf neue Impulse warten, rücken kleinere Altcoins mit hohem Gewinnpotenzial in den Fokus der Anleger. Sollte die aktuelle Aufwärtsbewegung anhalten, sind neue Höchststände im März möglich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

