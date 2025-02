Adidas-Aufsichtsratschef will noch einmal antreten

Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Adidas-Aufsichtsratschef Thomas Rabe will sich offenbar auf der Hauptversammlung im Mai noch einmal wählen lassen. Der Bertelsmann-CEO strebe eine erneute Verlängerung seiner Amtszeit um ein Jahr an, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Branchenkreise.Investoren hatten schon im vergangenen Jahr die Verlängerung des Mandats um ein Jahr wegen des Vorwurfs der Ämterhäufung kritisiert. Rabe, der sich 2026 ganz aus dem Berufsleben zurückziehen will, wollte aber noch den Übergang an einen Nachfolger moderieren. Bislang ist aber kein Nachfolger in Sicht, daher will er nun den Informationen zufolge nochmals verlängern.Investoren sehen eine weitere einjährige Amtszeit Rabes kritisch. "Wir haben Herrn Rabe im vergangenen Jahr wegen Ämterhäufung nicht gewählt", sagte Vanda Rothacker, Analystin und Corporate-Governance-Expertin bei Union Investment, dem "Handelsblatt". Damals sei er für ein Jahr mandatiert worden. "Dass er sich nun für eine weitere einjährige Amtszeit zur Wahl stellt, spricht nicht für eine überzeugende Nachfolgeplanung. Dies sehen wir kritisch."