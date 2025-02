Intershop steigert Umsatz 2024 leicht

Kampfkater1969 schrieb heute 11:16

Genau so schaut es aus.....wenn ich als Führungskraft dort mit möglichen Neukunden oder auch Bestandskunden Kontakt pflege, versuche Aufträge zu erweitern oder neue zu gewinnen, dann ist es sehr relevant, ob man mit eigenem Geld signifikant hinter dem Unternehmen Intershop steht. Also ein "gesundes" Interesse hat, dass man sich prächtig als auch künftig zuverlässiger Anbieter fortentwickelt.



Ist es FEIGHEIT? Ist es NULL Vertrauen in die Fähigkeiten des Teams und seiner eigenen, wenn man dort als "Führungskraft" nicht investieren will, in den eigenen Arbeitgeber?



Denn es ist kein Problem des Könnens...wir haben hier etwa die Speerspitze der deutschen Spitzenverdiener, ca 95% aller anderen Arbeitnehmer haben weniger, zu großen Teilen krass weniger.....



Es wäre ein äußerst wertvolles Signal an den Kapitalmarkt UND an die Kunden/Interessenten, wenn Manager dort mit eigenem GELD auch drin wären.....