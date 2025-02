Uranium Energy Corp. erreicht wichtigen Produktionsmeilenstein mit rollierten Urankonzentraten in der Anlage Irigaray

Casper, Wyoming, 19. Februar 2025 – Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ...) freut sich, einen wichtigen operativen Meilenstein mit der erfolgreichen Aufbereitung, Trocknung und Rollieren der Urankonzentrate in der zentralen Aufbereitungsanlage („CPP“, Central Processing Plant) des Unternehmens in Irigaray in Wyoming bekannt zu geben. Dies folgt auf die erste Uranproduktion aus UECs In-Situ-Recovery-Betrieben (ISR) Christensen Ranch.