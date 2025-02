EU-Förderbank unterstützt Bundeswehr-Infrastruktur

VILNIUS (dpa-AFX) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) will sich nach Angaben der litauischen Regierung an der Finanzierung der Infrastruktur für die Bundeswehr-Brigade in dem baltischen EU- und Nato-Land beteiligen. "Mit der EIB wurde eine Grundsatzvereinbarung getroffen", sagte Finanzminister Rimantas Sadzius im litauischen Radio.

Demnach will die Investitionsbank durch eine Public-Private-Partnership - also öffentliche-private Kooperation - den Bau des Militärstützpunkts in Rudninkai nahe der Grenze zu Belarus unterstützen. Sadzius zufolge werde die EIB einen großen Teil des Projekts finanzieren, dessen Kosten auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt werden.

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa und das aggressive Auftreten Russlands hat die Bundesregierung zugesagt, einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Kampfverband fest in Litauen zu stationieren. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5.000 Soldaten, deren Hauptstandort eine neue Kasernenanlage mit Truppenübungsplatz in Rudninkai sein soll. Litauen hatte für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur Unterstützung von der EIB beantragt./awe/DP/tih