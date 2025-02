Münchener Verein Versicherungsgruppe / Münchener Verein erhält den ...

Münchener Verein erhält den Deutschen Servicepreis 2025 (FOTO) München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 18. Februar mit dem renommierten Deutschen Servicepreis in der Kategorie "Versicherung - Bester Filialversicherer" ausgezeichnet. Die Ehrung wird jährlich vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service Qualität (DISQ) verliehen. Bereits zum neunten Mal konnte der Münchener Verein mit Bestnoten in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Serviceleistung überzeugen. Die Grundlage für die Auszeichnung bilden umfassende Kundenbefragungen und unabhängige Tests, die Unternehmen hinsichtlich Servicequalität, Beratungskompetenz und Kundenfreundlichkeit bewerten. Dafür wurden Daten aus zahlreichen Studien zusammengeführt, darunter auch die Verbraucherbefragung "Versicherer des Jahres 2024".



"Hervorragender Service ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Weiterentwicklung und eines klaren Qualitätsanspruchs. Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets erstklassigen Service zu bieten und ihre Erwartungen zu übertreffen", betont Rainer Breitmoser, Fachbereichsleiter Service des Münchener Verein. "Dass wir nun bereits zum neunten Mal mit dem Deutschen Servicepreis ausgezeichnet wurden, ist ein Beweis dafür, dass wir unsere Kundenversprechen auch in der Praxis erfolgreich einlösen."