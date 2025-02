DMEGC Solar wird mit der EcoVadis-Silbermedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

JINHUA, China, 19 Februar 2025 /PRNewswire/ -- Am 17. Februar wurde DMEGC Solar, der Hersteller von PV-Modulen, eine Tochtergesellschaft der Hengdian Group, nach einer strengen Bewertung durch das international anerkannte CSR-Bewertungsgremium EcoVadis mit der prestigeträchtigen EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht DMEGCs langjähriges Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und hebt seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hervor.

DMEGC Solar hat die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung konsequent in seine Unternehmensstrategie und seine tägliche Arbeit integriert. Im Bereich des Umweltschutzes hat sich das Unternehmen aktiv für eine saubere Produktion, Energieeffizienz und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft eingesetzt und bemüht sich um die Einrichtung umweltfreundlicher Produktionsanlagen. In den letzten Jahren hat DMEGC erhebliche Investitionen in saubere Energie, Wasserrecycling und Abgasmanagement getätigt und dabei bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Diese Bemühungen haben zu einer kontinuierlichen Verringerung des Energieverbrauchs pro Produkteinheit und zu einem Rückgang der Schadstoffemissionen geführt.

Im Hinblick auf die soziale Verantwortung räumt das Unternehmen seinen Mitarbeitern Priorität ein, indem es für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sorgt. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv in sozialen Initiativen und gibt der Gemeinschaft etwas zurück. Bei der Unternehmensführung hält sich DMEGC an ethische Geschäftspraktiken, hält sich streng an die Geschäftsethik und hat ein solides Risikomanagement- und internes Kontrollsystem eingerichtet. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Lieferkette, indem es Lieferanten auswählt, die die Standards für Umwelt und soziale Verantwortung erfüllen. Durch innovative Technologien verbessert DMEGC Solar die Transparenz in der Lieferkette.

Mit Blick auf die Zukunft plant DMEGC Solar diesen Erfolg zu nutzen, um seine grünen und kohlenstoffarmen Entwicklungsinitiativen weiter voranzutreiben. Ziel des Unternehmens ist es, die Produktinnovationsfähigkeit zu verbessern, das Management der Lieferkette zu optimieren und seine soziale Verantwortung aktiv wahrzunehmen, um einen noch größeren Beitrag zur globalen Nachhaltigkeitsagenda zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2623095/DMEGC_Solar_Honored_with_EcoVadis_Silver_Medal_for_Sustainability.jpg

