Designed to Sculpt; Engineered to Perform

Zwei legendäre Marken schließen sich zusammen, um die globale Fitness- und Aktivbekleidungsbranche zu verändern

BEAVERTON, Ore. und LOS ANGELES, 19. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Nike, Inc. (NYSE: NKE) und SKIMS tun sich zusammen, um mit der Einführung von NikeSKIMS, einer neuen Marke mit branchenführender Innovation, die globale Fitness- und Aktivbekleidungsbranche zu verändern. Die langfristige Partnerschaft wird eine umfangreiche Produktlinie einführen, die mehr Sportler und Frauen in die Welt des Sports und der Bewegung einlädt. Die erste NikeSKIMS-Kollektion wird in diesem Frühjahr in den USA erscheinen und online sowie in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften erhältlich sein. Die weltweite Einführung ist für 2026 geplant.