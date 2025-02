DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' - Fairer Wert 70 Euro

Folge_mir schrieb 08.10.24, 15:31

Warum soll man im Leben nicht auch mal Glück haben?





Die Frage bzgl. der Peers lässt sich meines Erachtens nicht so leicht beantworten. Nach der Vilmorin-Übernahme dürfte es kaum vergleichbare reine Saatgutunternehmen geben.

In der Vergangenheit wurden bei Übernahmen von Saatgutunternehmen EBIT-Multiples von ca. 13 gezahlt. KWS dürfte auf Basis meiner Schätzungen für 2024/25 mit einem Multiple von ca. 10 bewertet werden, was insoweit sehr günstig erscheint (30% Unterbewertung). Diese Unterbewertung relativiert sich allerdings u.a. durch

1. die KGaA-Struktur (dafür würde ich einen 10%igen Abschlag vornehmen);

2. das niedrigere Zinsniveau zum Zeitpunkt früherer Transaktionen;

3. die Zuckerrübenlastigkeit des KWS-Ergebnisses bei gleichzeitig zu erwartenden rückläufigen Zuckerpreisen;

4. die neuartige Zuckerrübenkrankheit "rubbery tap root disease", gegen die noch keine Resistenzen entwickelt werden konnten, und

5. möglichen Abschreibungsbedarf bei Veräußerung der AgReliant-Beteiligung.



Insgesamt, auch im historischen Vergleich, ist KWS sicherlich nicht hoch bewertet, andererseits sehe ich auf dem aktuellen Kursniveau das Chance-Risiko-Verhältnis nur noch leicht positiv. Vor einem halben Jahr bei Kursen um 46 € war das noch anders. Etwas nachdenklich stimmen auch die Insiderverkäufe durch Dr. Alexander Coenen, da kaum jemand einen so guten internen Einblick in die Geschäftsentwicklung hat wie das Ehepaar Coenen.