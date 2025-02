OPYN FÜR B2B BUY NOW PAY LATER WIRD IN EUROPA EIN ZWEISTELLIGES WACHSTUM ANGESTREBT Opyn präsentiert auf der E-Commerce Berlin Expo eine Studie über die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs und von Buy Now Pay Later B2B in Deutschland und Europa. BERLIN, 19. Februar 2025 /PRNewswire/ - Opyn, die europäische Plattform zur …