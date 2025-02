In der EU soll weniger Essen und Kleidung im Müll landen In der Europäischen Union sollen künftig weniger Lebensmittel und Kleidungsstücke im Müll landen. Bis 2030 ist geplant, die Lebensmittelabfälle, die im Einzelhandel und beim Verbrauch entstehen, - etwa zuhause oder in Restaurants - um 30 Prozent pro …